Saldi 2023, tutte le date regione per regione: ecco quando cominciano

Mancano ormai poche settimane ai saldi invernali. Passate le feste natalizie, infatti, come consuetudine, cominceranno gli sconti e le occasioni da non perdere per reperire qualche oggetto o indumento desiderato.

Quando cominciano i saldi invernali

Nei mesi scorsi, saldi estivi e Black Friday non hanno forse portato quei guadagni che gli esercenti speravano. Purtroppo il periodo economico in cui si trova i Paese è noto, e gli italiani tendono a spendere di meno. Quella dei saldi invernali è però una tappa indispensabile per i negozi, che sperano di veder affluire un maggior numero di consumatori. Sul sito della Confcommercio è stato dunque reso noto il calendario ufficiale con le date regione per regione.

Si comincerà il 5 gennaio 2023. Per quella data i saldi partiranno praticamente ovunque, fatta eccezione per la Basilicata, che invece comincerà qualche giorno prima, il 2 gennaio 2023. La durata degli sconti, invece, varierà a seconda della zona.

Le date per ogni regione

A cominciare, come abbiamo detto, sarà la Basilica. Qui i saldi partiranno il 2 gennaio e termineranno addirittura il 3 marzo.

L'Abruzzo partirà il 5 gennaio, e gli sconti andranno avanti per sessanta giorni. Seguono la Calabria: 5 gennaio – 6 marzo; la Campania: 5 gennaio e durerà per 60 giorni; l'Emilia Romagna: 5 gennaio e durerà per 60 giorni; il Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio - 31 marzo; il Lazio: 5 gennaio e durerà per 6 settimane; la Liguria: 5 gennaio - 18 febbraio; la Lombardia: 5 gennaio - 5 marzo; le Marche: 5 gennaio - 1 marzo; il Molise: 5 gennaio - 5 marzo; il Piemonte: 5 gennaio e durerà per otto settimane; la Puglia: 5 gennaio - 28 febbraio; la Sardegna: 5 gennaio e durerà per sessanta giorni; la Sicilia: 2 gennaio - 15 marzo; la Toscana: 5 gennaio e durerà per sessanta giorni; l'Umbria: 5 gennaio - 5 marzo; il Veneto: 5 gennaio - 28 febbraio; la Valle D’Aosta: 5 gennaio - 31 marzo. La Provincia di Trento seguirà le date di 5 gennaio - 5 marzo, mentre la Provincia di Bolzano: 7 gennaio - 4 febbraio.