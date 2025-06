Saldi estivi 2025, si parte il 5 luglio: ecco in quali regioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Manca meno di un mese all’inizio dei saldi estivi 2025, un appuntamento attesissimo che porterà con sé sconti, promozioni e tante occasioni da non perdere. Con l’inflazione in rallentamento e un clima di maggiore fiducia nei consumi, i clienti si preparano a cogliere al volo le offerte. Ma qual è la data esatta di inizio? E quali accorgimenti è bene conoscere per acquistare in sicurezza ed evitare brutte sorprese? Ecco una guida pratica con tutto ciò che bisogna sapere prima di approfittare dei saldi.

Quando iniziano i saldi e le città

I saldi estivi prenderanno il via sabato 5 luglio, mantenendo la consueta tradizione del primo fine settimana del mese. Sebbene alcune località turistiche possano adottare un calendario differente, la maggior parte delle regioni seguirà questa data a livello nazionale. Tra le prime regioni ad aver confermato ufficialmente l’inizio dei saldi ci sono:

Lombardia

Liguria

Piemonte

Toscana

Cosa cambia per negozi e consumatori?

I saldi rappresentano non solo un’occasione imperdibile per gli appassionati di shopping, ma anche un momento cruciale per il commercio italiano.

Prezzo originale e sconto ben visibili (la percentuale di riduzione è obbligatoria, il prezzo scontato no).

Merce in saldo separata da quella a prezzo pieno.

Pubblicità chiara e senza inganni.

Diritto a rimborso o sostituzione in caso di difetti.

Con la crescente diffusione degli acquisti ibridi — tra negozi fisici e piattaforme online — molti retailer estenderanno le promozioni anche sue app dedicate. Per tutelare i consumatori e garantire trasparenza, le Regioni hanno stabilito regole precise da rispettare: