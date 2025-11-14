Scatta il richiamo immediato per alcuni lotti di risotto Knorr: "Non mangiatelo". Ecco perché

Alcuni lotti di risotto Knorr sono stati ritirati dai supermercati a causa della presenza di alcuni corpi estranei all'interno delle confezioni. Stando a quanto riferito sino ad ora, sarebbero stati i supermercati Conad a lanciare l'allarme.

Nell'avviso di richiamo si legge che sono cinque i lotti di riso che la Knorr ha deciso di ritirare a scopo precauzionale dal commercio. In particolare, si tratta di un risotto alla milanese, il classico prodotto già pronto che deve essere semplicemente riscaldato in acqua. A quanto pare nel corso di alcuni controlli è stata riscontrata la presenza di corpi estranei plastici e metallici. Da qui l'immediato intervento.

Il provvedimento di richiamo, datato 11/11/2025, indica come marchio la Knorr, e specifica che si tratta della busta di risotto alla milanese in quantità 175 g. La regione sociale dell'OSA è Unilever Italia Mkt Operations Srl. I lotti soggetti al richiamo sono i numeri 5290AO810, 5293AO810, 5294AO810, 5295AO810 e 5296AO810, con termine minimo di conservazione 01/2027. Fra le motivazioni del ritiro leggiamo appunto che vi è la possibilità di trovare corpi estranei plastici e metallici all'interno della busta. Ai clienti viene raccomandato di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita in cui è stato acquistato.

La Knorr ha fatto sapere di non avere responsabilità in quanto accaduto.

"L'evento che ha determinato la non conformità dei lotti si è verificato presso una fabbrica di produzione di miscele, che successivamente sono state assemblate e confezionate nel prodotto finito presso il sito produttivo in Sanguinetto (VR), in Via Roma 23"

, ha dichiarato l'azienda, come riportato da Il Fatto Alimentare.