Schegge di legno nell'impasto. Ecco i lotti di pasta richiamati

La Coop ha diramato un avviso di ritiro precauzionale dagli scaffali dei propri supermercati e ipermercati relativamente a uno specifico lotto di pasta di Gragnano Igp del marchio Fior Fiore: alla base del ritiro dell'alimento c'è la probabile presenza di frammenti di legno nell'impasto con cui è stato realizzato il prodotto, con tutti i rischi che ciò potrebbe comportare per la salute nel caso in cui il cibo venisse ingerito.

Entrando nello specifico dell'allerta alimentare, come anticipato, a essere oggetto di ritiro è un intero lotto di pasta di Gragnano Igp, "L'arte antica di Gragnano – Comme 'na vota", a marchio Fior Fiore e del formato "'O Calamaro", venduto sugli scaffali dei punti vendita Coop in confezioni del peso di 500 grammi.

L'unica indicazione fornita dal colosso della distribuzione per individuare le confezioni da evitare è il numero del lotto, ovvero L251482 7, mentre manca il riferimento alla data di scadenza, come solitamente avviene negli avvisi di richiamo: il motivo è la "possibile presenza di frammenti di legno" . L'alimento è prodotto dall'azienda Pastai Gragnanesi Società Cooperativa, con sede a Gragnano, in provincia di Napoli. Coop ha precisato che ad essere interessati dal provvedimento di ritiro precauzionale sono i punti vendita Coop Alleanza 3.0, Unicoop Etruria e Coop Centro Italia.

"Coop precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita", si legge nell'allerta diramata sul web, "invitiamo i consumatori che l’avessero acquistato a non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde gratuito 800-805580".

In realtà non si tratta del primo richiamo del genere: qualche mese fa, per la precisione a febbraio 2025, l'azienda fu costretta anche in quel caso a ritirare confezioni di pasta di Gragnano Igp del marchio Fior Fiore sempre a causa della

probabile presenza al suo interno di: allora l'avviso era relativo ai prodotti con lotto L24213217 e data di scadenza fissata al 31/07/2027 e con lotto L24213210 e data di scadenza 31/07/2027.