Offese e pugni per un parcheggio: Gianni Ippoliti aggredito in pieno centro a Roma

Prima le offese e il diverbio poi il pugno in pieno volto e la corsa in ospedale. È stata una nottata da incubo quella vissuta dal giornalista e conduttore televisivo Gianni Ippoliti, che nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre è stato aggredito da uno sconosciuto al termine di una lite esplosa, pare, per un parcheggio. A riferire l'accaduto è il Messaggero, che parla di una vera e propria aggressione avvenuta in pieno centro storico a pochi passi da Montecitorio e scaturita da una banale lite legata alla viabilità.

Cosa è successo

Secondo quanto riportato dal quotidiano i fatti sarebbero avvenuti sabato scorso, intorno alle ore 4 del mattino, in via de’ Prefetti. Gianni Ippoliti era a bordo della sua vettura, quando è sopraggiunto un furgone bianco con a bordo un uomo, che le autorità non hanno ancora identificato. Tra i due sarebbe nata un'accesa discussione per un posteggio ma dalle parole e le offese lo sconosciuto sarebbe passato ben presto ai fatti, aggredendo fisicamente il giornalista.

L'uomo avrebbe colpito al volto Ippoliti con un pugno facendolo cadere a terra. Nell'impatto il conduttore di "Unomattina in famiglia" avrebbe sbattuto con violenza su un'altra auto ma sarebbe riuscito a segnare parte della targa del furgone del misterioso uomo che, nel frattempo, era scappato dal luogo dell'aggressione. Stordito e ancora sotto choc per l'accaduto Gianni Ippoliti è riuscito a chiamare i soccorsi e le autorità sono arrivate sul luogo dell'aggressione dando il via alle indagini.

Le parole di Gianni Ippoliti

Dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito con ferite giudicate non gravi, il giornalista televisivo si è detto stupito per l'episodio che lo ha visto protagonista suo malgrado. " Non ne voglio parlare, devo metabolizzare quello che è successo", ha detto il giornalista al quotidiano, concludendo: "Ora ho bisogno di riposare poi penserò a tutto e soprattutto a capire chi è stato". Al momento l'uomo del furgone bianco non è stato ancora identificato ma le indagini proseguono.

Al vaglio delle autorità ci sono le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, che si trovano nella zona e che potrebbero fornire agli inquirenti elementi utili per ricostruire la dinamica dell'aggressione subita da Gianni Ippoliti e rintracciare l'uomo che lo ha colpito. Al momento il giornalista ha silenziato i propri profili social, scegliendo al via del silenzio.