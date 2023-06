"Vedo che sbuffi...": e a Uno Mattina finisce in rissa tra Timperi e Ippoliti

Scontro in diretta a Uno Mattina in Famiglia, con Tiberio Timperi che sbuffa e Gianni Ippoliti che, dopo un botta e risposta, abbandona lo studio. Tanti interrogativi su quale sia stata la causa dell'attrito fra i due conduttori televisivi. Le scene del litigio, naturalmente, sono finite sui social.

Il gelo a Uno Mattina

Una scena curiosa quella a cui hanno assistito gli affezionati spettatori del programma, trasmesso su Rai1. Evidente la tensione fra i due colleghi, che questa mattina, mentre era in diretta la puntata della domenica, hanno avuto uno scambio non proprio amichevole. Gianni Ippoliti stava facendo la sua abituale rassegna stampa, commentando la notizia sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, quando Tiberio Timperi ha cominciato a sbuffare. Una manifestazione di palese insofferenza che non è passata inosservata.

"Tiberio dimmi, vedo che sbuffi" , ha detto Ippoliti, rivolgendosi al collega seduto vicino a lui. La telecamera si è quindi subito puntata su Timperi, che ha abbozzato un sorriso visibilmente nervoso. "No, niente", è stata la replica del giornalista. "Parliamo dopo, facciamo i conti dopo. Ne parliamo dopo, dai".

Fallito ogni tentativo di dissimulare il proprio stato d'animo. Chiarissimo il fastidio di Tiberio Timperi. Fastidio esacerbato dalle insistenti domande di Ippoliti, che ha continuato a incalzarlo: "No, no, siamo in diretta. È bello. Dimmi".

"Dai, vai avanti" , prosegue Timperi. "No, parla! Stavolta non mi muovo! Caro Tiberio, ti faccio un bel massaggio, e mi dici cosa volevi dire" , ribatté Ippoliti, andando alle spalle del giornalista per attuare quanto detto. Malgrado la scenetta, e le risatine in studio, la tensione è palpabile.

Ippoliti lascia lo studio durante la diretta

Tiberio è palesemente infastidito. "Ma non ci penso proprio, guarda" , sbotta. "E allora che facciamo? Finisce qua?" , domanda Ippoliti. " Sì, finisce qua ", è la risposta di Timperi.

"Va bene" , dice allora Gianni Ippoliti, "finisce qua la rassegna stampa. Grazie, e arrivederci" . Ippoliti lascia dunque lo studio, bloccando in tronco la rassegna stampa prevista dalla scaletta. Monica Setta e Ingrid Muccitelli cercano di richiamarlo, ma è tutto inutile. "A questo punto che dobbiamo fare?" , chiede Tiberio Timperi. Risposta da manuale la risposta di Gianni Ippoliti: "Sbuffate, continuate a sbuffare".

Imbarazzo in studio, la telecamera si allontana dalla zona in cui si trovano i conduttori, e parte la sigla di Stranger Things per introdurre la parte dedicata agli esperimenti con il colonnello Francesco Laurenzi.