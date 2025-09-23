Cinzia Pinna, resta il mistero sulla scomparsa. Ma c’è un indagato

Continuano senza sosta le indagini sulla misteriosa scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne originaria di Castelsardo di cui si sono perse le tracce nella notte tra l’11 e il 12 settembre a Palau, in Gallura. A quasi due settimane dall’allarme lanciato dalla famiglia, le ricerche non hanno ancora portato ad alcun esito concreto, ma c’è un primo sviluppo giudiziario: una persona è stata iscritta nel registro degli indagati.

A renderlo noto è la procura di Tempio Pausania, che ha aperto un’inchiesta coordinata dal procuratore Gregorio Capasso, focalizzata sulle ultime ore in cui Cinzia è stata vista viva. Secondo quanto riportano media locali, l’indagato sarebbe l’ultimo uomo ad averla vista la sera della scomparsa, durante una serata in un noto locale di Palau, dove Cinzia si era recata in compagnia di amici.

Cellulare spento e nessun segnale da giorni

Un dettaglio inquietante emerso dall’inchiesta è lo spegnimento improvviso del telefono della giovane: il dispositivo risulta irraggiungibile dalle 3:20 della notte tra l’11 e il 12 settembre, poco dopo l’uscita dal locale. Da quel momento, nessuna comunicazione, nessun avvistamento e nessun segnale utile a tracciarla.

Ricerche su larga scala e l'appello della famiglia

La denuncia di scomparsa è stata presentata dalla famiglia di Cinzia, che da subito ha collaborato con le autorità. Le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura di Sassari, hanno attivato un’imponente macchina dei soccorsi: carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e unità cinofile, con l’ausilio di droni, hanno battuto palmo a palmo l’area dell’agro di Palau e la zona di Capo Ferro, a Porto Cervo, senza successo.

Nelle ultime ore, le ricerche sono state temporaneamente sospese a causa del maltempo, ma verranno riprese non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Intanto, la sorella di Cinzia continua a lanciare appelli disperati sui social, invitando chiunque abbia visto o sappia qualcosa a contattare la famiglia o le forze dell’ordine.

Un’indagine delicata e piena di interrogativi

L’iscrizione di un indagato rappresenta un passo importante nell’inchiesta, ma nessuna pista è esclusa, dalla scomparsa volontaria al coinvolgimento di terzi. L’identità dell’uomo indagato non è stata resa pubblica, ma secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una persona che conosceva bene Cinzia e che era presente durante la serata della scomparsa.

Al momento non sono stati formulati capi d’accusa, ma la sua posizione è al vaglio degli inquirenti, che stanno analizzando i filmati delle

telecamere di sorveglianza della zona, le celle telefoniche e le testimonianze raccolte. Chiunque abbia informazioni utili può contattare i carabinieri di Palau o inviare segnalazioni anche in