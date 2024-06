Gli sguardi, i sorrisi e le mani: cosa dice il linguaggio del corpo di William e Kate al ritorno in pubblico

Ascolta ora 00:00 00:00

La parata del Trooping the Colour è stata l'occasione per il ritorno in pubblico di Kate Middleton. La principessa del Galles mancava dagli appuntamenti reali dallo scorso inverno, fatto salvo il videomessaggio inviato al mondo per comunicare la ragione di questa assenza, legata alla necessità di sottoporsi alle cure chemioterapiche. Operata all'addome lo scorso gennaio, la futura regina d'Inghilterra ha poi scoperto a seguito di un esame istologico, che la massa asportata era un tumore. Da qui la necessità di sottoporsi alle cure e di stare lontana dagli impegni pubblici per un po' di tempo. L'affaccio dal balcone reale, e quei gesti così significativi, sono stati oggetto di analisi e hanno svelato molto del momento che sta attraversando la principessa insieme a suo marito.

Nessuno si aspettava che potesse presenziare alle celebrazioni ufficiali per il compleanno del re Carlo III e le lacrime dei presenti, accompagnate agli applausi, sono più significative di mille parole per spiegare l'angoscia provata dai sudditi del regno in questi mesi di attesa. " Sembrano tutti così felici ", ha detto il principe George rivolgendosi a sua madre mentre, dalla carrozza, effettuavano la parata tra le due ali di persone. La frase è stata colta da una lettrice di labbra riportata dal Daily Mail, un'affermazione che ha strappato alla principessa un radioso sorriso. Ma sono stati molti i momenti che hanno catturato l'attenzione.

" Il segnale di supporto reciproco più toccante è arrivato da William e Kate quando i loro occhi si sono finalmente incontrati ", ha detto Judi James, specialista della comunicazione, intervistata dal Daily Mail. Il momento in cui i due futuri sovrani si guardano dal balcone reale stato uno dei più applauditi e apprezzati della giornata, perché ha aperto uno squarcio nella solitamente inviolabile privacy degli esponenti della famiglia reale. " La ruga degli occhi di William e i muscoli arricciati delle sue labbra hanno mostrato l'orgoglio intimo e il sollievo di avere di nuovo la sua bella moglie in piedi accanto a lui. Kate, che si era rilassata visibilmente in questa fase, ha fatto un sorriso ampio e molto amorevole ".

Durante tutta la permanenza sul balcone, i principi del Galles hanno continuamente interagito con i loro figli. Kate Middleton ha sistemato i capelli della figlia Charlotte e scherzato con il piccolo Louis. Mentre il principe William ha spesso spiegato a George e a Louis quanto accadeva accanto a loro, indicando i vari momenti.

Se non fossero i futuri regnanti della monarchia più antica del pianeta, sarebbero una famiglia come tante, giovane e bella, che ieri ha cercato un momento di serenità mentre sta attraversando un tunnel scuro e pauroso come quello della malattia.