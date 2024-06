Sorridente ma dimagrita. Kate Middleton torna in pubblico

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti gli occhi sono oggi puntati su Kate Middleton, che è tornata per la prima volta in pubblico dopo l'annuncio di aver avuto un tumore. Ancora sotto chemioterapia, che le provoca giorni buoni e giorni meno buoni, come da lei stessa dichiarato, la principessa ha deciso di partecipare al cerimonia del Trooping the Colour che si tiene ogni anno per celebrare il compleanno ufficiale del sovrano britannico. È stata avvistata a bordo della macchina reale assieme ai figli mentre entrava a Buckingham Palace e, come sempre, non ha risparmiato sorrisi. Evidente il dimagrimento della principessa causato dalle terapie ma, come da lei stessa spiegato, tutto sta procedendo per il meglio.

Dopo l'arrivo a Buckingham Palace, la principessa del Galles è uscita dalla residenza reale a bordo di una carrozza trainata da cavalli insieme ai tre figli. Ha attraversato così il lungo viale, noto come Mall, tra due ali di folla che l'hanno sinceramente applaudita, migliaia di persone felici di rivedere finalmente la moglie dell'erede al trono, e futura regina, concedersi ai sudditi. Vestita di bianco con cappello coordinato e un grande fiocco sulla spalla a strisce bianche e nero, Kate aveva annunciato il suo ritorno nella giornata di ieri con un lungo post sui social, scusandosi quasi dell'assenza. Ma gli inglesi non sono mai stati stretti a un membro della famiglia reale come ora lo sono con la moglie di William fin dai tempi di Lady Diana, da cui Kate Middleton ha ereditato il titolo di principessa del Galles.

Il figlio di re Carlo III non era con lei a bordo della carrozza perché, come da tradizione, William ha effettuato la sfilata in sella a un cavallo, al pari dei fratelli del re, Edoardo e Andrea. Il sovrano, invece, contrariamente a quanto fatto lo scorso anno, ha referito effettuare la parata in carrozza, come Kate. Accanto a lui sua moglie, la regina Camilla. Anche Carlo sta curando un tumore e i medici gli hanno fortemente sconsigliato di affaticarsi.

Questo non ha comunque ridotto i festeggiamenti in onore del compleanno del re: alla marcia sono stati chiamati a prendere parte oltre 1.400 ufficiali e soldati, insieme a 200 cavalli e oltre 400 musicisti. A guidare la parata quest'anno sono state le Guardie Irlandesi, con la loro mascotte, un