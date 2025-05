"Smettetela di seguirmi". Chiara Ferragni ora litiga con i giornalisti: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo giorno, nuovo scontro tra Chiara Ferragni e le domande legittime dei giornalisti. Questa volta a finire nel mirino della nota influencer è Michel Dessì, inviato di Mediaset noto anche per le sue interviste alll’ormai ex coppia soprannominata Ferragnez. In occasione di un evento a Roma per presentare un progetto contro la violenza delle donne e l'omotransfobia insieme al Codacons, Ferragni è stata raggiunta dalle domande del giornalista.

La vicenda non ha un lieto fine. L’inviato è stato allontanato quantomeno con arroganza dalla sicurezza e l’imprenditrice digitale ha preferito non rispondere nel merito delle questioni poste. "Sono qui per parlare di violenza sulle donne, quindi non risponderò a domande sul privato - ha detto la creator e imprenditrice cremonese -. Io comunico tramite i miei social, le novità belle che arriveranno nei prossimi mesi le dirò io, è per quello che non faccio interviste, di certe cose non posso parlare, e quando sarò libera di parlare lo farò io", ha risposto in modo brusco Ferragni a una domanda sul futuro delle sue aziende. Col Codacons, inoltre, dopo il pandoro gate è "pace fatta": "Sì, abbiamo fatto pace e sono contenta di trattare questi temi con loro".



Poi ecco che arriva la stoccata gratuita. "Seguirmi in venti persone quando stiamo parlando di un argomento così delicato come la violenza sulle donne - ha ribadito Ferragni - non è professionale. Io non insegno ai giornalisti come devono fare il loro mestiere, ma le cose a cui potevo rispondere ho risposto".

"I miei- ha aggiunto in un faccia a faccia con l’inviato Mediaset - non mettono le mani addosso a nessuno. Non ho bisogno di ripulirmi le immagini, i miei fatti parleranno per me sempre e così le cose in cui credo".