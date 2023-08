Quel sondaggio sui tedeschi, Egonu in panca e Kiev: quindi, oggi...

- Anche oggi una giornata un tantino povera di notizie vere, viste le vacanze dei politici e di buona parte dei media. Partiamo allora dalla più simpatica: a Bologna scenderà in campo “Silvio Berlusconi” Boahene, un 17enne figlio di un ghanese che ha dato il nome dell’ex premier al pargolo. Spettacolo.

- In Scozia al Campionato del Mondo di Ciclismo su Strada a Glasgow hanno scelto come premio per il vincitore un orologio. Dico un orologio di grande valore. Il problema è che ad aggiudicarsi la vittoria è stata Ricardo Ten Argiles che non ha le braccia per indossarlo. Spettacolare la reazione di lui, che se ne infischia amabilmente. Figuraccia da non poco per gli organizzatori, che forse abbevero dovuto immaginare come sarebbe andata a finire. E magari scegliere come premio un orologio da tavolo.

- Paola Egonu non parte titolare agli europei di volley. Fossi nei suoi detrattori aspetterei ad esultare, visto che magari andando avanti col torneo lascerà la panchina. Però è di sicuro un segnale, dopo le tante polemiche che ci furono sul razzismo, le pressioni e i fallimenti dello scorso mondiale. Sembra quasi che il Ct voglia dire: l’Italia non è solo Paola Egonu, anche mediaticamente parlando. L’unico augurio che si può fare a questa nazionale, oltre che tornare a vincere, è che si parli più delle schiacciate che di cosa fa io non fa Paola Egonu.

- Dispiace avere ragione, soprattutto in questo caso. Ma adesso Kiev conferma che no: la guerra non finirà neppure la prossima primavera. Mettetevi l’anima in pace, durerà ancora a lungo. A dispetto della tanto decantata (s’intende dai media occidentali) controffensiva ucraina.

- Il governo tedesco dà il via libera alla legge sulla cannabis semi-libera. La bozza del ministro della Salute Karl Lauterbach prevede, tra l'altro, il diritto per gli adulti a un possesso personale di 25 grammi di cannabis e di un massimo di tre piante.

- Ha ragione Zaia quando dice che “non esiste la sicurezza del territorio al 100%”. Puoi fare tutta la lotta al dissesto idrogeologico che vuoi, ma “è anche una questione di sfortuna”.

- C’è un sondaggio che mi ha colpito moltissimo. E riguarda sempre la Germania ma non il fatto che saranno liberi di spararsi cannoni in casa. Pare infatti che la fiducia dei tedeschi nelle capacità dello Stato di agire sia sotto le scarpe. Solo il 27% ritiene che lo Stato sia efficace nello svolgere i compiti nei settori di istruzione, immigrazione e clima. Praticamente, una debacle. Viene da sorridere: pensate cosa direbbe un tedesco della nostra gigantesca, inefficiente e elefantiaca burocrazia.

- Polemiche sul governo che incassa extraprofitti dalle accise sulla benzina che continua a salire. Dice il ministero guidato da Adolfo Urso: “Il prezzo industriale della benzina depurato dalle accise è inferiore rispetto ad altri Paesi europei come Francia, Spagna e Germania”. Bene. Visto allora che la “colpa” non è del prezzo industriale ma delle accise, allora suggerirei al governo di auto-tassarsi l’extraprofitto delle tasse sulla benza incassati nei giorni di esodo e controesodo per Ferragosto.