"Spot contro il divorzio". La pubblicità di Esselunga infiamma i social

Una spesa vista attraverso gli occhi e il vissuto di una bimba, una storia ricca di tenerezza che arriva al cuore e commuove con delicatezza lo spettatore. Ma anche uno spot capace di scatenare un dibattito infuocato con tanto di connotazioni politiche. Nelle ultime ore è diventata virale la nuova pubblicità dell'Esselunga, trasmessa lunedì sera sulle principali reti televisive. "La pesca", il titolo dello sport, un cortometraggio cinematografico con un messaggio chiaro: "Non c'è una spesa che non sia importante".

Le polemiche sullo spot Esselunga

Una giovane mamma non trova più la figlioletta al supermercato (Esselunga, naturamente), ma scopre poco dopo che la piccola è sfuggita alla sua attenzione per prendere una pesca. Una volta pagata la spesa, tornano a casa. Mentre giocano e sorridono insieme, suona il citofono: è il papà. I genitori sono divorziati, la bimba saluta la mamma e scende dal papà. Una volta salita in auto, la piccola estrae la pesca e la regala al padre, dicendogli che è da parte della madre. Questa la trama del corto firmato dall'agenzia creativa di New York Small, girato a Milano dal regista francese Rudi Rosenberg e prodotto da Indiana Production. E tanto è bastato per sollevare un polverone, con i soliti soloni pronti a tutto per attaccare il centrodestra.

Sui social network c'è grande divisione: c'è chi lo ha apprezzato, ma anche chi lo ha criticato aspramente. Diversi utenti hanno trovato il racconto toccante, tanto da emozionare. Ma le polemiche sono legate soprattutto all'altra fazione, tra chi parla di strumentalizzazione dei bambini e chi denuncia un approccio retrogrado su divorzio e separazioni. Quelli che cercano ancora più attenzione, invece, accusano Esselunga di voler accontentare l'elettorato del premier Giorgia Meloni. Follia allo stato puro.