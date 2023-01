"Stop gesti plateali". La nuova tattica scatena la guerra tra ambientalisti

La base annuncia il cambio di strategia, ma altri movimenti non sono d’accordo: tra gli ambientalisti finisce a pesci in faccia. Nelle ore dell'incursione di Ultima generazione a Palazzo Madama – una facciata del Senato imbrattata con vernice arancione – il gruppo radicale britannico Extinction Rebellion ha annunciato di voler cambiare tattica nella loro protesta. I promotori della campagna hanno proclamato lo stop temporaneo dei blitz mordi e fuggi organizzati negli ultimi tempi: dai blocchi stradali ai raid contro i trasporti pubblici, fino ad incollarsi faccia e mani sull’asfalto.

“Queste azioni non sono servite” , si legge nella nota intitolata “I Quit” diffusa sul sito internet: “Le emissioni di Co2 continuano ad aumentare e il pianeta va verso la morte a un passo sempre più veloce […] Con il nuovo anno, prendiamo la controversa decisione di allontanarci, per il momento, dall'interruzione della vita pubblica come tattica principale di protesta. Ne riconosciamo e celebriamo il valore come modo di alzare un allarme, ma crediamo che l'evoluzione continua delle tattiche di protesta sia l'approccio necessario”. L’obiettivo degli ambientalisti britannici è quello di “fare saltare gli abusi di potere e gli squilibri”. Ma c’è chi la pensa diversamente.

Tensione tra gli ambientalisti