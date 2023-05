Quello strano silenzio su Mattarella, le inutili battaglie Pd e Murgia: quindi, oggi...

- Sergio Matteralla è normalmente considerato una sorta di divinità. Ogni cosa che dice viene amplificata a dismisura dai quotidiani. Dice “ba”, e tutti a farci i titoloni. Poi però succede che ieri il Presidente della Repubblica scodelli una sonora scoppola a Murgia, Saviano, Schlein e tutti quelli che “contro Roccella era una normale contestazione” e infatti i grandi media non se lo sono filato. Sapete perché? Semplice: perché ce l’aveva anche con loro, che hanno fatto il tifo per quel branco di censori della libertà di presentare un libro.

- “I sinistri sono persone nate ricche e borghesi che vorrebbero essere nate povere per sembrare intelligenti. A loro interessa solo stare dalla parte giusta”. Chiara Francini, cui a Sanremo questa rubrica non ha lesinato critiche, stavolta la dice giusta: “Ai sinistri — scrive — non gliene frega assolutamente nulla del comunismo, di Berlinguer, degli operai, del lavoro, dei diritti, del teatro, delle minoranze, della cultura come strumento rivoluzionario di rivendicazione. Gli interessa solo apparire di sinistra e quindi dalla parte del giusto”.

- Fred Kerley, rivale storico di Marcell Jacobs, si lamenta perché il campione olimpico non si presenta mai alle sfide importanti. Il collega David Verburg ci va giù duro e aggiunge che Marcell “si tira talmente fuori che suo figlio probabilmente è stato adottato”. Ora, è una frase veramente cattiva. Però entrambi hanno un po’ ragione: Jacobs da quando ha vinto l’oro alle Olimpiadi ha saltato una buona parte delle (vere) sfide che potevano confermare o smentire il suo essere “il più veloce del mondo”. Agli ignoranti come il sottoscritto, pare quasi che Marcell stia tirando fino alla prossima olimpiade per arrivarci da iridato senza grandi sconfitte successive. Sbaglio?

- La Rai propone 200mila euro per mandare in onda il calcio femminile. La Fifa rifiuta e ora tutti protestano perché è indegno che nessuno trasmetta il mondiale femminile di calcio. Signori miei: forse per caso la Rai manda in onda il mondiale di basket femminile spendendo cifre assurde? No, ovviamente. E sapete perché? Perché non lo segue nessuno, esattamente come il calcio delle signore. Non si capisce bene perché la tv pubblica dovrebbe spendere i nostri soldi, quelli dei contribuenti, per far vedere un mondiale senza ritorno economico. Me lo spiegate?

- Le grandi battaglie del Pd: la telecamera di sorveglianza davanti all’ambasciata dell’Iran “sembra” una forca e i dem si lamentano pubblicamente. Signori miei, ma cosa gliene frega agli elettori se quel palo somiglia a una forca a una cuccagna?

- Michela Murgia si dà alle lezioni sul “nuovo fascismo”. Non ne parliamo perché, sinceramente, il ragionamento è talmente assurdo che discuterne significherebbe elevarlo a tema serio. Invece resta una sorta di delirio storico di una “intellettuale” che legge la realtà con i paraocchi. Contenta lei, contenti tutti.