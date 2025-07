La tartaruga di Elly Schlein, che brutta figura l’Anm e Nordio: quindi, oggi...

- Questa notizia merita di essere riportata così come la racconta Il Giorno: “Partita a scopa con pugno in faccia: rotta la dentiera a un 97enne. E il centro anziani viene chiuso”. Sottotitolo: “Lesmo: anziano malmenato da un uomo di 78 anni è finito al pronto soccorso e ha presentato denuncia ai carabinieri. Lo stop deciso dall’associazione dopo altri casi di intemperanze tra schiamazzi e liti per il parcheggio”. Che meraviglia il mondo.

- Dovete sapere che in Francia diverse città, governate sia dal centrodestra che dal centrosinistra, stanno imponendo un coprifuoco serale ai minorenni perché si sta diffondendo il problema, drammatico, di baby gang e violenze. “I giovani delinquenti sparano impunemente sulla gente in pieno giorno”, dice il sindacato di polizia. Di chi è la colpa? Di tante cose. Delle famiglie, incapaci di educare. Della scuola, poco rigida. E dei messaggi culturali che arrivano in determinate fasce della società. Occhio, perché forse a breve toccherà anche a noi.

- Emmanuel e Brigitte Macron che denunciano la youtuber americana che sostiene che lei sia un uomo, è una storia meravigliosa. Per la prima volta un capo di Stato straniero deposita una querela per diffamazione in uno Paese terzo e si dice pronto anche ad andare a testimoniare (sarei curioso di quale testimonianza vorrebbe dare Emmanuel…). Sia chiaro: Brigitte non è un uomo e la youtuber sbaglia. Sarà una enorme fake news. Però vorrei far notare che quando Meloni ha osato querelare Roberto Saviano che l’ha definita “bastarda”, tutti erano la a dire che non bisogna intimidire la stampa qualsiasi cosa dica. Ora mi chiedo: perché il discorso vale per Giorgia ma non per i Macron?

- Bruttissima caduta di stile dell’ANM che, in guerra col ministro Carlo Nordio, pubblica una vecchia lettera del 1994 in cui l’ex pm si diceva contrario alla separazione delle carriere. A parte che lui stesso ha detto di essersi convertito poco dopo. Ma soprattutto: da quella lettera sono passati 30 anni, Mani Pulite, i processi a Berlusconi, i tanti politici fatti cadere senza un motivo e poi assolti, gli errori giudiziari, il Sistema raccontato da Sallusti, Palamara eccetera eccetera eccetera. Solo gli stolti (e l’Anm) non cambiano idea.

- Sappiate che a Bologna una Fondazione ha avuto in cura una tartaruga accidentalmente catturata da alcuni pescatori e, durante la convalescenza, è stata “visitata” dai familiari di Elly Schlein.

I quali in occasione del compleanno della zia hanno fatto una donazione alla Fondazione adottando simbolicamente l’esemplare di Caretta Caretta a cui hanno dato il nome di Elly. Ora tornerà in libertà, in mare aperto. E tutti vissero felici e contenti.