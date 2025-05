Superenalotto, centrato il 6 da 35 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Una vincita di 35.415.534,71 milioni di euro è stata realizzata stasera al Superenalotto. La sestina vincente (2 49 72 19 23 46, Jolly 71 Superstar 88) è stata giocata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Bocchio Eleonora situato in via Durighello, 4 di Desenzano del Garda con una schedina da 5 euro. Si tratta del secondo "6" del 2025: l'ultimo era stato vinto il 20 marzo scorso, a Roma, e valeva 88,2 milioni di euro.

Di nuovo il lago di Garda

Con la vincita di stasera, la fortuna torna a visitare il lago di Garda dopo alcuni mesi: il 15 ottobre dello scorso anno la schedina vincente venne giocata a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il montepremi era stato di 89,2 milioni di euro. In totale sono 134 le vincite con il "6" realizzate dalla nascita del Superenalotto.

Distribuiti 5 miliardi di euro

Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Circa 7 milioni del Jackpot centrato questa sera torneranno nelle casse dello Stato: come riporta Agipronews, è l'effetto della "tassa sulla fortuna" che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

Il prossimo montepremi

Dal prossimo concorso si riparte già con 4,2 milioni di euro in palio. Il montepremi più alto di sempre del Superenalotto resta quello del 2023, quando vennero vinti 371 milioni di euro con un sistema a 90 quote. Sul secondo gradino del podio ci sono i 209 milioni di euro vinti nell'estate del 2019 a Lodi, seguiti dai 177 milioni del jackpot di ottobre 2010, centrato anche in quell'occasione con un sistema a 70 quote.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

1) 371,1 milioni di euro il 16/02/2023 - Bacheca dei Sistemi – 90 quote

2) 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi (LO)

3) 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote

4) 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia (VV)

5) 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone (FM)

6) 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (MS)

7) 139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma (PR) e Pistoia (PT)

8) 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta (CL)

9) 101,5 milioni di euro il 10/05/2024 – Napoli (NA)

10) 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania (CT)

Le regioni più premiate

Nella classifica delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 19 sestine vincenti, seguita dal Lazio con 17.

