Taylor Swift sostiene Kamala, Trinità dei Monti alla Francia. Le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di colore poetico alle notizie in bianco e nero che circolano sul web, di seguito alcuni dei fatti più cliccati della settimana visti attraverso un filtro a colori

Taylor Swift sostiene Kamala

E così Taylor Swift sostiene Kamala Harris e centinaia di migliaia di persone si iscrivono alle liste elettorali americane per seguire il suo consiglio. Dall'altra parte lo stesso fenomeno è avvenuto con Hulk Hogan. Nel 1800 un grande pensatore inglese, Lord Acton, scriveva che perché sia virtuosa una società deve essere libera, ma perché sia libera deve essere virtuosa. Dovremmo iniziare a domandarci che fine farà la libertà di questo occidente, la cui unica virtù rimasta viene indicata da questi eroi di cartapesta, bit e danaro.

Intifada in Francia

Un influencer estremista, Elias d'Imzilène, fondatore del sito “ Islam et Info ”, a Parigi a ha chiamato all'intifada in Francia. Questo personaggio era citato anche in una nota dell’intelligence che ha motivato la chiusura della moschea Torcy nel 2017. Questa moschea era considerata un focolaio di estremisti, che insegnava la lotta contro i “ miscredenti ” e incoraggiava la jihad. Ora il mondo se la prende con l'Islam, dimenticando che un personaggio del genere se avesse fatto una cosa analoga, chiamare alle armi contro lo stesso Stato in cui è, negli Emirati Arabi, o in Marocco, sarebbe stato velocemente zittito.

Fedez a pregare a Reggio Calabria

Per la festa della Madonna della Consolazione il sindaco di Reggio Calabria ha invitato Fedez. Lo stesso Fedez che devoto di Mammona ha sempre predicato ateismo, anticlericalismo e pure la blasfemia. Alcuni sacerdoti hanno alzato la propria voce per dimostrare dissenso e sottolineare quanto tale invito fosse inappropriato. Sono stati zittiti dal vescovo, che ha emesso una nota piena di parole come “accoglienza”, “dialogo”, “riconciliazione”. Come se Fedez avesse accettato l'invito per convertirsi e non per il cachet. Così il risultato finale sarà che l'anticristiano Fedez avrà un pulpito da cui “cantare” (se funzionerà l'autotune) il proprio ateismo, pagato con i soldi della festa patronale. O reciterà il Padre Nostro e l'Ave Maria?

Emergenza natalità

Secondo i dati Istat, nei primi sei mesi del 2024 sono nati 178 mila bambini, nel 2023 erano stati 180 mila. Prosegue il calo demografico di questo paese, che sembra volersi estinguere. Il governo prova ad andare incontro a questo fenomeno, che è però radicato in un insieme di ideologie e problematiche che non si risolvono con una legge. L'intrecciarsi della comodità del benessere, che offre una vita solitaria e comoda, la situazione economica, il femminismo, che convince le donne a non fare le madri, l'infantilizzazione degli adulti, sono alcune delle cause profonde che stanno portando gli italiani a non fare figli. Bisognerebbe ripartire dal profondo, dall'istinto di vita che prevale su quello di morte, dalla luce, dall'anima. Anima, alla fine è quella la vera dispersa.

Immigrazione in Germania

Grande dibattito in Germania sul tema dell'immigrazione. Dopo l'ultimo attentato terroristico Scholz aveva annunciato una stretta potente sui flussi migratori. Salvo poi ridimensionare la cosa. I Laender premono affinché venga addirittura sospeso il trattato di Schengen, con la contrarietà dei paesi vicini, mentre il governo tenta di mediare proponendo una selezione degli immigrati, necessari per la crisi demografica. Tutti i nodi stanno venendo al pettine e qualcuno prima o poi si troverà i capelli strappati.

Trinità dei Monti alla Francia

E ora la Francia rivendica la scalinata di Trinità dei Monti. Sembra una barzelletta, ma è vera. La corte dei conti francese critica la gestione della scalinata e vuole che sia messa sotto il diretto controllo dell'ambasciata e del ministero francese. Quale il motivo? Perché nel “700 è stata finanziata da fondi francesi.

Poco importa il fatto che l'attuale repubblica francese sia in qualche modo erede di quella rivoluzione che a quel sistema ha tagliato la testa, i francesi rivendicano la proprietà di questo bene finanziato da fondi francesi. Ottimo, prepariamo gli storici dell'arte per andare al Louvre a rivendicare opere finanziate da fondi italiani. E magari rivendichiamo tutti i monumenti romani sparsi per il mondo.