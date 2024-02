Catania, nuovo blitz dei pro Palestiona alla Rai, ancora scritte d'odio contro la Meloni

La propaganda ininterrotta e falsa delle forze di opposizione sta fomentando sempre di più gli animi, incitando soprattutto i giovanissimi ad atti reazionari, violenti e non. La supposta "TeleMeloni" contro la quale Pd, e non solo, puntano il dito ormai da tempo, rimproverando il governo di aver monopolizzato la Rai, non esiste: come è già stato dimostrato con i timing, infatti, le ricostruzioni secondo le quali la televisione pubblica darebbe più spazio al centrodestra che non al centrosinistra si basa su assunti sbagliati. Eppure i contestatori e gli antagonisti avanzano con il paraocchi e non si fermano le proteste di piazza contro la Rai. Il motivo? Non parla della guerra in Palestina così come loro vorrebbero, secondo logiche democratiche tutte e loro vantaggio. L'ultimo assalto in tal senso è stato compiuto a Catania, dove la sede Rai è stata presa per l'ennesima volta di mira dai violenti.

" TeleMeloni merda. Free Palestine ", si legge su una saracinesca della sede, che da poco era stata ripulita a seguito di precedenti insulti. " Per la seconda volta in pochissimi giorni sono stati imbrattati, con delle scritte offensive nei confronti dell'azienda e di chi ci lavora, gli esterni della sede Rai di Catania ", è il commento del sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai. Il clima attorno alla televisione pubblica è rovente e si inserisce in un contesto generale in cui si assiste a una continua sobillazione degli animi per rendere le piazze bollenti e arrivare agli scontri. I giovanissimi usati come arieti, che finiscono per uscire dai cortei come agnelli, sono una delle armi delle opposizioni di piazza, che in questo modo cercano di accendere la discussione per destabilizzare gli equilibri di maggioranza.