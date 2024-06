Pronti alle vacanze? Ecco che cosa mettere in valigia prima della partenza

Ascolta ora 00:00 00:00

L'estate è ormai alle porte, per qualcuno è già tempo di vacanza, mentre altri devono ancora attendere: in ogni caso, per molti italiani è tempo di organizzarsi e di pensare a cosa mettere in valigia. Nel caos di abbigliamento e accessori che vogliamo o dobbiamo portare con noi, ce ne sono alcuni basilari che non dovrebbero mai mancare.

Se decidiamo di raggiungere una località di mare, ma anche di montagna, difendersi dal sole deve essere una priorità, perché si tratta di tutelare la nostra salute. Ed è proprio in base a questa necessità che alcuni oggetti rientrano fra i fondamentali che dobbiamo portare con noi.

Crema solare

Al primo posto della lista abbiamo proprio la crema solare, un prezioso alleato per la nostra pelle, specie se amiamo prendere il sole, cosa che dovrebbe comunque essere fatta con attenzione e in determinati orari. Posto che nessuna lozione potrà mai difenderci al 100% dalle radiazioni ultraviolette e dai loro danni, è consigliabile scegliere creme di buona qualità e con un alto SPF, che è l'indicatore di schermo solare e di protezione dai raggi UVB. Si parla di una media protezione fra 15-25, mentre è alta dai 30-50.

Occhiali da sole

Fondamentali anche gli occhiali da sole, che non devono essere visti come un mero simbolo di stile. Gli occhiali con lenti scure sono un vero e proprio presidio oculistico per la protezione dai raggi ultravioletti. Le autorità europee li considerano come effettivi dispositivi di protezione individuale. Tutti dovremmo indossarli per difendere i nostri occhi. Di modelli a disposizione ce ne sono molti, di marchi diversi e di prezzi diversi. L'importante è che abbiano una buona lente schermante.

Cappello

Anche il cappello è un valido alleato contro il sole. Protegge la nostra testa, ma anche il viso e gli occhi. Sarebbe sempre bene indossarlo nelle giornate più assolate. Inoltre il cappello è un accessorio versatile, che può essere declinato in vari modi. I modelli sono davvero tanti, dal classico panama ai modelli in paglia o a pescatore, fino ad arrivare a quelli a tesa larga.

Telo mare

Se si decide di andare in spiaggia il telo mare non può proprio mancare. Oltre ad essere la nostra postazione, ci permette di asciugarci dopo un bagno e può addirittura proteggerci dalle macchie solari. Il tessuto dovrebbe essere di buona qualità, così da non incappare in problematiche e irritazioni alla pelle. Occhio quindi ai materiali. Per il resto, c'è l'imbarazzo della scelta.

Borsa

La borsa è un alleato che non può proprio mancare nella nostra valigia. Si tratta infatti di un accessorio indispensabile per le nostre trasferte. Che sia uno zaino o una grande tote bag, l'importante è avere a disposizione qualcosa di comodo e grande che possa contenere tutto ciò che vogliamo portare con noi.

Ciabatte

Anche le ciabatte non possono essere assenti dalla nostra valigia. Devono essere prima di tutto comode e resistenti. E per coloro che non amano mostrare troppo i piedi, una valida alternativa possono essere le calzature modello espadrillas.

Abiti e costumi

Infine per una vacanza che si rispetti abbiamo bisogno di un costume e di abiti per andare in spiaggia. Anche in questo caso, i modelli sono infinite e possono essere scelti secondo il proprio gusto.

E' consigliabile, tuttavia, avere un occhio di riguardo per ie i materiali, in modo da non incorrere in irritazioni della pelle e da essere ben schermati dal sole. I tessuti migliori per il caldo sono il lino, la seta, il cotone e la viscosa.