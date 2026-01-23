Tenetevi fatwe, Corani e minacce

Al fine di non far perdere tempo a presunti intenditori del Corano, che per quanto mi riguarda sono la falange italiana della costruzione del partito islamista che dalla Francia verso il Mediterraneo vuole cambiare gli equilibri della politica a sinistra, propongo al signor Piccardo un accordo: come a noi non interessa nulla di lei, nel senso che continueremo a raccontare i contenuti dei documenti che ritroviamo, delle inchieste aperte sui vostri esponenti e simpatizzanti, delle moschee abusive che diventano centri di reclutamento, dei legami di vostri simpatizzanti con i terroristi di Hamas e continueremo a denunciare la violenza di alcuni dei vostri imam e a spiegare agli italiani che l'islamismo radicale ha preso il sopravvento, così la pregherei di non provare a intimidirci come accade spesso. E come avvenuto nel suo video pseudo-religioso dove, insieme al signor Baya, ha citato il nostro Giornale, il nostro editore e la nostra collega Giulia Sorrentino, che da tempo segue questa inchiesta.

Perché Giulia è una donna forte, che non indossa il burqa né il velo, che non prende ordini da lei né si fa spaventare, come del resto nessuno di noi, figuriamoci se accetta il bavaglio da un nascente movimento politico. Quello che attendiamo sono le smentite. Mentre finora riceviamo minacce, copie del Corano in dono e fatwe varie. Di cui, con tutta onestà, non abbiamo paura né sappiamo che farcene.