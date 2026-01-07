Ecco la temperatura ideale da tenere in casa di notte: cosa sappiamo

Siamo in pieno inverno e le temperature hanno cominciato a farsi davvero rigide, specialmente nelle ore notturne; per cercare di combattere, o quantomeno mitigare, gli effetti del freddo, in tanti ricorrono al termosifone. In inverno gli impianti di riscaldamento sono i principali alleati per scaldare gli ambienti domestici.

In molti però si domandano se sia corretto tenere acceso il termosifone anche di notte. Del resto, nelle ore notturne le temperature calano ancora di più, e c'è maggiore bisogno di rendere la casa calda e confortevole. Da qui la risposta dell'Energy Saving Trust, che ha spiegato come durante la stagione invernale sia importante mantenere la temperatura ideale intorno ai 18°-21°, ossia un livello che sia basso ma comunque piacevole. In caso di soggetti fragili, è possibile eccedere con qualche grado in più. Ma gli adulti sani e in buona salute dovrebbero mantenere una temperatura un po' più bassa.

Di notte le cose non cambiano. Meglio dormire in un ambiente più fresco, piuttosto che caldo, poiché migliora il riposo. Inoltre, tenere sempre acceso anche se a pochi gradi, impedisce alle tubature di congelarsi. Meglio quindi tenere basso invece di disattivare l'impianto.

Passando alle temperature migliori a seconda dei membri della famiglia; secondo la Lullaby Trust nella stanza dei bambini molto piccoli andrebbero mantenuti 16-20° . Stesso discorso anche per gli adulti, come spiegato da The Sleep Charity. Per gli adulti sarebbe ottimale una temperatura che si aggira intorno ai 18°. Troppo caldo, infatti, non favorisce il riposo. Al mattino ci si può alzare stanchi e doloranti. Da evitare, inoltre, l'uso intensivo delle coperte elettriche. Al contempo, anche ambienti troppo freddi disturbano il riposo, causando ripetuti risvegli.

La cosa migliore da fare, oltre a mantenere la

temperatura intorno ai 18°, è scegliere, in cotone o lino. Usare le coperte elettriche solo nelle fasi iniziali, e non per tutta la notte. Lo stesso vale per le borse di acqua calda.