Sanremo, ecco gli ascolti della seconda serata: 9 milioni 53mila. Cresce lo share

Trova conferma la tendenza registrata ieri: ancora in calo gli ascolti del Festival. Sono stati 9.053.000 gli spettatori che hanno seguito la seconda serata di Sanremo 2026, pari a uno share del 59,5%. Un dato che segna un calo rispetto all’edizione precedente, quando la serata del mercoledì aveva registrato 11.800.000 spettatori con il 64,6% di share.

Nel dettaglio, lo scorso anno la media della seconda serata, calcolata in termini di total audience, era stata di 11.800.000 spettatori, pari al 64,6% di share: 11,4 milioni provenienti dalla tv tradizionale e 400 mila da altri dispositivi. Sempre nel 2025, i video on demand relativi al Festival scaricati su Raiplay erano stati circa 300 mila. Guardando ancora più indietro, nel 2024 la seconda serata aveva ottenuto 10.361.000 spettatori con il 60,1% di share. In quell’occasione, la prima parte (dalle 21.17 alle 23.29) era stata seguita da 13 milioni 434 mila spettatori, con uno share del 57,6%, mentre la seconda parte (dalle 23.32 all’1.33) aveva raccolto 6 milioni 899 mila spettatori, raggiungendo il 66,2% di share.

Il confronto storico con le edizioni condotte da Carlo Conti prima del 2025 mostra un andamento diverso nei valori assoluti ma più contenuto nelle percentuali di share.

Nel 2015 la seconda serata era stata vista da 9.958.000 spettatori con il 39,8% di share; nel 2016 gli spettatori erano saliti a 10.639.000 con uno share del 47,6%; nel 2017 si erano attestati a 10.231.000, con il 44,6% di share.