Ti chiamano e poi riattaccano. Occhio alla truffa telefonica: la lista dei prefissi a cui stare attenti

Occhio prima di rispondere a un certo tipo di telefonate, perché l'imbroglio potrebbe essere dietro l'angolo. I cybercriminali sono infatti divenuti esperti in varie tecniche di raggiro che, puntualmente, riescono a ingannare qualche incauta vittima. Del resto, non sempre sappiamo chi è che ci sta cercando al telefono, quindi viene spontaneo rispondere. Ci sono però dei prefissi che, una volta ricosciuti, potrebbero aiutarci a capire se ci troviamo di fronte a un potenziale tentativo di truffa.

Attenzione allo squillo

Di certo sarà capitato a molti di ricevere una telefonata breve o uno squillo sul proprio cellulare. Il numero è sconosciuto, o addirittura anonimo. Quando si risponde, spesso dall'altro lato non parla nessuno oppure si viene messi in attesa. In questi casi ci troviamo quasi certamente di fronte a una truffa telefonica.

Purtroppo, malgrado la costante attività di controllo da parte delle forze dell'ordine, il fenomeno continua a crescere, anche in Italia. I malviventi trovano dei metodi sempre più accurati e ingannevoli per raggirare le vittime. Ciò ha portato a numeri davvero preoccupanti. Basti pensare che negli ultimi 6 mesi del 2024 sono state registrate ben 3.500 segnalazioni su un noto portale antitruffa.

In caso di telefonate da numeri sconosciuti o anonimi che poi riattaccano bisogna fare attenzione, perché potremmo trovarci di fronte alla tecnica del wangiri. Si tratta di una delle tecniche più usate e diffuse, tanto che i primi casi risalgono al 2002. La trappola consiste nello spingere la vittima a richiamare il numero da cui è partita la chiamata. Nel caso in cui si decida di richiamare, spesso non risponde nessuno, oppure parte una sorta di segreteria telefonica. Dal momento che spesso e volentieri si tratta di un numero internazionale, il costo della tariffa può arrivare anche a decine di euro al minuto.

Nel caso in cui, invece, si tratti di telemarketing, può anche darsi che avvenga in riaggancio automatico se tutti gli operatori sono già impegnati.

L'importanza del prefisso

Per non incorrere nella truffa è essenziale non richiamare né inviare messaggi a numeri sospetti. Una buona idea potrebbe essere quella di bloccarli, oppure avvalersi di applicazioni come Truecaller. Per cercare di avere un'idea dei numeri da evitare, c'è una lista di prefissi che spesso associati ai tentativi di truffa. Bisogna però precisare che non tutte le chiamate provenienti da un numero recante uno di questi prefissi sono dei potenziali tentativi di raggiro.

In generale, però, è bene essere cauti in caso di telefonate che arrivano da numeri con il seguente prefisso: +375 (Bielorussia), +53

(Cuba), +33 (Francia), +383 (Kosovo), +371 (Lettonia), +218 (Libia), +370 (Lituania), +373 (Moldavia), +44 (Regno Unito), +381 (Serbia), +27 (Sudafrica), +255 (Tanzania), +216 (Tunisia), +563 (Valparaíso) e +678 (Vanuatu).