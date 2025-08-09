In aeroporto con 3 ore di anticipo? Perché è uno spreco di tempo e di denaro

Si tratta di una prassi ormai consolidata, ma ciò non significa che sia corretta in senso assoluto e non vi si possa porre rimedio: il riferimento è all'abitudine da parte delle compagnie aeree di richiedere ai propri passeggeri di arrivare in aeroporto con grande anticipo rispetto all'orario del volo, a volte anche 3 ore prima.

A porre il focus sul problema, sottolineando le potenziali conseguenze anche da un punto di vista economico, è l'esperto di viaggi Gary Leff. Quando si parla di viaggi aerei, spiega su View From The Wing, non si parla della questione più assurda: "Come è possibile che alle persone venga detto di presentarsi all'aeroporto da 2,5 a 3 ore prima del loro volo, e questo non sia considerato un fallimento di proporzioni enormi?" , si domanda Leff.

Il settore ha già subito dei cambiamenti, e sta per affrontarne di nuovi, per cui restare ancorati a una pratica del genere è semplicemente anacronistico oltre che controproducente. Il primo paradosso è che talvolta, a seconda del viaggio che si deve intraprendere, l'arco cronologico che si trascorre in aeroporto a gestire tempi morti è nettamente superiore rispetto a quello passato in volo. Col fatto che i viaggi hanno una durata estremamente differente, dal momento che si possono effettuare spostamenti inferiori a un'ora o traversate lunghissime, non ha senso che i tempi di attesa in aeroporto siano pressoché identici, altrimenti, sottolinea l'esperto, nasce il sospetto che si voglia mantenere uno status quo legato a esigenze commerciali.

"Abbiamo trasformato gli aeroporti in centri commerciali, perché i passeggeri delle compagnie aeree non sono clienti dell'aeroporto, ma il prodotto a cui vendere" , affonda Leff. "Tempi di permanenza più lunghi per riempire i bagagli con lo shopping, quindi, sono diventati una caratteristica, non un difetto" , prosegue, "le compagnie aeree spesso partecipano a questi ricavi, direttamente o attraverso la riduzione dei costi aeroportuali" . Quindi per arrivare a un cambiamento, precisa l'esperto, non basteranno solo le rimostranze dei passeggeri ma a muoversi dovranno essere le compagnie stesse.

Andando oltre lo spreco di tempo, che peraltro si incrementa ulteriormente qualora sia necessario ritirare i bagagli al nastro dopo l'atterraggio, c'è anche un problema economico: attese così lunghe sono uno spreco di soldi. "Nel 2024, le compagnie aeree statunitensi hanno trasportato circa 862,8 milioni di passeggeri su voli nazionali negli Stati Uniti" , considera Leff.

Ipotizzando per coloro che possono permettersi di viaggiare una paga oraria media di 48,08 dollari e mediamente due ore in più di attesa per ciascun passeggero, si raggiunge la ragguardevole cifra di 1,725 miliardi di ore, pari a un ammanco di: a tanto ammonterebbe, tradotto in denaro, lo spreco di tempo in aeroporto. Ecco perché bisognerebbe intervenire urgentemente, conclude Leff.