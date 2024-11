Nella "Top Manager Reputation" vola Pier Silvio Berlusconi, da mesi primo nel settore Media e Telco

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella Top Manager Reputation l’osservatorio che pubblica ogni mese la classifica dei Top 100 Manager con la migliore reputazione online e fornisce dati, trend, approfondimenti e aggiornamenti sulla web reputation dei leader delle maggiori aziende italiane, Pier Silvio Berlusconi, ad del Gruppo Mediaset è da mesi è stabilmente al primo posto nel settore Media e Telco.

Ma la sorpresa arriva anche nella classifca generale che lo vede volare nella graduatoria conquistando nel mese di ottobre il secondo posto con il punteggio di 81,94. Un’analisi, quella pubblicata nella Top Manager Reputation, che evidenzia ogni mese le performace, la leadership e le competenze manageriali dei Ceo italiani e conferma in questo modo per Pier Silvio il grande lavoro che da anni porta avanti con il Gruppo Mediaset.

La classifica dei 10 top manager del mese di ottobre 2024, in cui vengono anche indicate le oscillazioni rispetto ai mesi precedenti

Il riconoscimento

L'importante riconoscimento, è frutto dei ricavi in crescita di MFE, ma anche delle assunzioni under 30, che ha visto il Gruppo in controtendenza rispetto alle altre aziende, assumere personale anche in un momento di paticolare crisi come quello che stiamo vivendo.

Come si entra nella classifica

Top Manager raccoglie e analizza una serie di dati provenienti da fonti reperibili online, quali possono essere articoli specialistici, reportages, contenuti video e pagine social. Dati e informazioni vengono analizzati a partire da un modello predefinito, al fine di individuare tutte le sfumature che possono andare a costituire la reputazione di un top manager. I contenuti analizzati vengono valutati in base a un centinaio di parametri e rivisti più volte, considerando l’importanza e la veridicità della fonte così come gli elementi più emozionali e percettivi.

Il podio dei Top Manager

Al primo posto l'ad di Unicredit Andrea Orcel, con 84.

89 punti, al centro dell’informazione finanziaria per l’operazione Commerzbank e i suoi impatti in Europa e per altre iniziative della banca che amplia di 5 miliardi l’investimento per le imprese nel “Piano Transizione 5.0”.

Al terzo dopo Pier Silvio Berlusconi, Claudio Descalzi AD di Eni, con 79.81 punti, che agli Eni Awards sottolinea l’importanza della ricerca nella transizione energetica e nell’innovazione globale.