Traffico, ecco le città più lente al mondo: in Italia svetta Roma

Nell'ultima edizione di TomTom Traffic Index (qui), l'azienda leader globale per i prodotti di navigazione, traffico e mappe ha esaminato la situazione delle principali città del mondo, individuando quelle più problematiche dal punto di vista del traffico e della viabilità. Chiaramente, più grandi sono le metropoli, peggiori sono le condizioni delle strade, che spesso si trasformano in vere e proprie trappole per auto, con code chilometriche e lunghissime attese.

Nel suo attento studio annuale, TomTom ha esaminato 500 città in 62 Paesi in 6 continenti, cosa che ha reso questa edizione 2024 ancor più accurata rispetto a quelle degli anni precedenti. Gli esperti che si sono occupati di realizzare la classifica hanno tenuto in considerazione diversi fattori. Prima fra tutti troviamo una metrica unificata che mette a confronto le varie città, tenendo conto del tempo medio di percorrenza di una determinata strada e del livello di consegestione delle strade. Ad essere stato esaminato è stato poi un campione indicativo per una distanza percorsa di 458 miliardi di miglia percorse durante l'anno appena finito. Stando ai risultati, nel 2024 379 città su 500 hanno registrato una diminuzione della velocità media rispetto al 2023.

La città più lenta del mondo

Stando alla classifica redatta da TomTom Traffic Index, la città più lenta del mondo nel 2024 è stata Barranquilla, in Colombia. La velocità media registrata in questo insediamento urbano è stata di 16,6 km/h. In pratica, per un viaggio di 10 km servono più di 36 minuti. Restringendo il campo al Vecchio continente, scopriamo che la città più lenta d'Europa è Londra, con una velocità media di 18 km/h. A livello mondiale, Londra è però al quinto posto.

Dopo Barranquilla troviamo, in ordine, Kolkata (India), Bengaluru (India), Pune (India), Londra (Gran Bretagna), Kyoto (Giappone), Lima (Perù), Davao City (Filippine), Trujillo (Perù) e Dublino (Irlanda).

La città più congestionata del mondo

Nella sua classifica, TomTom Traffic Index si è occupata anche di affrontare il livello di congestionamento delle strade a causa del traffico.

Al primo posto come città più congestionata del mondo troviamo Città del Messico, in Messico, con un tasso di congestione del 52%. A seguire abbiamo Bangkok (Thailandia, 50%), Davao City (Filippine, 49%), Kumamoto (Giappone, 49%), Bucharest (Romania, 48%), Plovdiv (Bulgaria, 48%), Lodz (Polonia, 48%), Bandung (Indonesia, 48%), Lima (Perù, 47%) e Dublino (Irlanda, 47%).

Secondo le stime, a causa del traffico congestionato gli automobilisti di Lima e Dublino hanno mediamente perso 150 ore imbottigliati in strada.

L'Italia nella classifica

Nella TomTom Traffic Index l'Italia compare con Roma, che si aggiudica il 35esimo posto con un tempo di percorrenza per un viaggio di 10 km pari a 29 minuti 59 secondi e un tasso di congestione del 35%. Andando a scendere troviamo Torino, al 51esimo posto (tempo di percorrenza per un viaggio di 10 km di 28 minuti 29 secondi e tasso di congestione del 33%), Firenze, al 56esimo posto (27 minuti 38 secondi e tasso di congestione del 35%) e Milano, al 67esimo posto (27 minuti 6 secondi e un tasso di congestione del 33%).

A seguire Catania, alla posizione 110, con 23 minuti 45 secondi e un tasso di congestione del 39%, Trieste, al 143esimo posto, con 22 minuti 22 secondi e tasso di congestione del 40%, Palermo, al 172esimo posto, con 21 minuti 33 secondi e un tasso di congestione del 41%, Napoli, al 188esimo posto, con tempo di percorrenza di 10 km pari a 20 minuti 50 secondi e un tasso di cogestione del 36%, Genova, al 192esimo posto, con 20 minuti 43 secondi e un tasso di congestione del 30%, e Messina, al 197esimo posto, con 20 minuti 33 secondi e un tasso di congestione del 32%.

Scendendo si arriva a Pescara, 269esimo posto, Livorno, 296esimo, Bologna, alla posizione 309, Cagliari, al numero 318, Modena, al 337esimo posto, Reggio Calabria, al 341esimo posto,

Parma, al 361esimo posto, Taranto e Verona, al 368esimo e al 369esimo posto, Ravenna, al 375esimo posto, Prato, al 398esimo posto, Reggio Emilia, alla posizione 402, Padova, al 424esimo posto e Brescia, al 434esimo posto.