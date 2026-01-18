"X è una fogna", "Idiota totale, licenziatelo", scontro tra Musk e il boss di Ryanair O'Leary

Quello che poteva essere semplicemente uno scambio di opinioni discordanti circa l'installazione del Wi-Fi di Starlink in volo, si è trasformato in uno scontro pubblico fatto di attacchi personali: Elon Musk, proprietario del servizio di internet satellitare a banda larga di SpaceX, e il CEO di Ryanair Michael O'Leary non se le sono di certo mandate a dire, insultandosi a distanza e mostrando l'esistenza di evidenti ruggini tra le parti.

Tutto nasce dalla respinta della proposta di Musk di installare sui 600 Boeing 737 della compagnia irlandese i servizi satellitari di Starlink, così da garantire il Wi-Fi a tutti i passeggeri a bordo. L'amministratore delegato ha opposto il proprio diniego, spiegando che dal suo punto di vista questa nuova tecnologia causerebbe un incremento del consumo di carburante degli aerei almeno del 2% per via della resistenza aerodinamica causata dalla presenza dell'antenna necessaria a ricevere il segnale. Una situazione che, secondo O'Leary, si tradurrebbe dal punto di vista economico per Ryanair in una perdita stimata di 250 milioni di dollari l'anno, senza considerare, ha aggiunto il CEO, che il servizio risulterebbe superfluo sui numerosi voli a corto raggio effettuati dalla compagnia irlandese, a bordo dei quali è improbabile che i passeggeri vogliano pagare per la connettività.

Musk aveva contestato le motivazioni di O'Leary, definendolo "male informato" : secondo il patron di Tesla si tratterebbe di cifre assurde, dal momento che le compagnie che già volano con aeromobili dotati di Starlink non hanno mai segnalato perdite del genere e che la possibilità di utilizzare una connessione Internet in volo è sempre un'opportunità in grado di attirare i clienti.

O'Leary, che già in passato si è dimostrato poco aperto alle critiche, ha approfittato di un'intervista radiofonica concessa all'emittente irlandese Newstalk per attaccare Elon Musk, passando da un confronto tecnico a uno scontro personale. “Non sa niente di aviazione e di resistenza aerodinamica, per cui non è necessario prestare attenzione a quello che dice” , ha attaccato il CEO di Ryanair. "È un idiota, molto ricco, ma pur sempre un idiota" , ha aggiunto, arrivando a definire la piattaforma social X da lui controllata come “una fogna”.

La replica di Musk non si è fatta attendere. "Il CEO di Ryanair è un completo idiota.

"di un fattore 10"

"Licenziate questo imbecille"

“Buona idea".

Licenziatelo", ha scritto il boss di Tesla su X, accusando poi O'Leary di aver sbagliatol'impatto di Starlink sul consumo di carburante e poi aggiungendo. Quando un utente, in risposta al suo post gli ha suggerito di acquistare Ryanair e di provvedere lui stesso a silurare O'Leary, Musk ha replicato: