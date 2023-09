Turista compra aragosta da 200 euro al ristorante e la libera in mare

Una elegante turista svizzera ha deciso di liberare in mare un'aragosta da 200 euro ordinata al ristorante anziché mangiarla. Un episodio decisamente insolito quello accaduto in un noto locale di Golfo Aranci (Sardegna) lo scorso giovedì sera. La scena è stata immortalata con un video che, come spesso accade, è diventato subito virale sui social. In molti hanno espresso parole di apprezzamento per il nobile gesto della donna, altri invece sono rimasti contrariati.

La vicenda

La turista si trovava in vacanza a Gallura assieme al marito. Giovedì sera la coppia ha deciso di cenare al ristorante "Gente di Mare", locale di Golfo Aranci rinomato per le specialità di pesce. La donna era seduta al tavolo, quando la sua attenzione è stata catturata da un'aragosta che si muoveva placida sul fondo dell'acquario. L'idea che quel crostaceo potesse essere cucinato le ha provocato una stretta al cuore. Al punto da decidere di acquistarlo per poi liberarlo in mare. La richiesta è stata prontamente soddisfatta dai proprietari del posto che non hanno esitato ad accontentare l'insolita richiesta della cliente. " In un primo momento pensavo che stesse scherzando - racconta all'Ansa Antonio Fasolino, titolare dell'attività - poi ho capito che la signora diceva sul serio e voleva fare un gesto buono ". Una volta convinto, Antonio ha preso l'aragosta dalla vasca e, dopo averla pesata, ha comunicato il costo ai due turisti: quasi due chili per un totale di circa 200 euro.

L'aragosta liberata in mare

Il crostaceo è stato adagiato all'interno di un secchio e affidato alla cliente. Davanti allo sguardo incredulo degli altri commensali, la signora ha accarezzato dolcemente l'aragosta per poi lasciarla scivolare nell'acqua bassa dalla recinzione del lungomare. La tenera scena è stata immortalata con il cellullare dal gestore del ristorante. " Vedendo la sua gioia ed emozione mi sono emozionato anche io - continua Antonio Fasolino - era felicissima ed entusiasta di aver potuto realizzare questo desiderio, e noi lo siamo stati con lei ".

La polemica