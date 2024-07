Tutti i trucchi per risparmiare sul prezzo dei voli | La guida

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'avvento dell'estate in tanti si stanno preparando a partire alla volta delle mete prescelte per le vacanze, mentre altri sono ancora alle prese con l'organizzazione delle ferie; quando ci troviamo sui siti delle compagnie aree per acquistare i voli, sarebbe bene tenere in considerazione dei piccoli trucchi che possono aiutare a risparmiare un po' sul prezzo. Un aiuto non indifferente se consideriamo che ci troviamo in un periodo in cui il costo di certe tratte è davvero elevato.

Il caro voli

Anche quest'anno abbiamo assistito a sostanziali rincari nell'acquisto del biglietto aereo, tanto che a dare l'allarme è stato addirittura il Codacons, il quale ha rilevato un aumento del 24,4% sul costo dei biglietti per le tratte nazionali, e del 7,3% per quanto riguarda quelli internazionali. Se si prende a esempio il mese di agosto del 2023, comparato ai prezzi di questo anno, vediamo che c'è stato un aumento di circa il 20% per la maggior parte delle tratte da e verso le principali località di mare italiane.

Risparmiare sul prezzo: i trucchi

Eppure, anche in una situazione del genere, è possibile applicare dei trucchi che ci consentono di limitare almeno un poco il prezzo. Il primo trucco, un must per tutti i viaggiatori, è quello di prenotare il volo con largo anticipo. In questo caso, prima si hanno le idee chiare, prima si agisce, e meglio è. Quando la meta da raggiungere è una località italiana, sarebbe meglio muoversi con alcune settimane d'anticipo. Se invece intendiamo spostarci all'estero bisogna prenotare ancora prima. Anche mesi prima, se si riesce.

Al momento dell'acquisto del volo, se possibile, bisognerebbe cercare di non essere troppo rigidi sulle date. Poter essere flessibili sulle date di partenza e di ritorno potrebbe fare la differenza. Ci permetterà, infatti, di scegliere i giorni migliori, quelli che magari hanno delle offerte ancora attive, o comunque dei costi meno elevati. In linea di massima è meglio lasciar perdere i viaggi nei weekend, mentre sarebbe meglio scegliere le date nel mezzo della settimana. I giorni centrali sono ottimi. Sempre parlando di date, è importante scegliere - se possibile - di viaggiare in bassa stagione, quando c'è meno viavai di turisti. Vanno benissimo mesi come settembre, alla fine delle vacanze estive, o gennaio, dopo quelle natalizie.

Anche l'orario dei voli influisce. Se si è disposti a viaggiare in orari non proprio comodi, come la notte tardi o la mattina presto, si possono acquistare biglietti più convenienti.

Quando stiamo acquistando il biglietto è importante fare attenzione ai campi che compiliamo. Vanno evitati, laddove possibile, le spese extra. Stando a quanto segnalato da Altroconsumio, nelle compagnie low cost basta poco a far lievitare il prezzo: basta aggiungere quei servizi che prevedono il bagaglio a mano, o il bagaglio in stiva a seconda del posto scelto. In poco il costo sale vertiginosamente. Il segreto, dunque, è viaggiare leggeri.

Infine, ma non per importanza, bisogna avere la pazienza di confrontare i prezzi e di valutare le varie offerte delle compagnie. Per quanto concerne le offerte delle compagnie, basta ricorrere a uno di quei siti dove vengono comparati i prezzi. Il portale farà tutto per noi e non ci resterà che valutare. Oppure si può decidere di controllare uno per uno i siti internet delle compagnie aeree. C'è chi suggerisce di iscriversi alle newsletter delle varie società per essere sempre informati su eventuali offerte.

Vanno poi valutati anche i. Se da un lato è conveniente acquistare il biglietto tempo prima, dall'altro può risultare utile controllare i prezzi dei voli all'ultimo momento. Possono esserci delle sorprese.