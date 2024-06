La Ue approva primo prodotto per avere capelli neri a base di melanina: come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

Si tratta di una novità assoluta e promette una rivoluzione in campo trigologico per allontanare lo spettro dei capelli bianchi: l'Unione Europea ha approvato un prodotto a base melanina in grado di far tornare in maniera naturare i capelli neri. Il prodotto si chiama "Floradyne Original Melanin Care" e in Cina è stato lanciato all'inizio del 2024 grazie a piattaforme di e-commerce transfrontaliero. La prima nazione europea in cui sarà venduto è la Germania dove sarà prossimamente disponibile nelle due maggiori catene tedesche DM e Rossmann.

Come funziona

Si tratta certamente di una svolta totale nel campo internazionale della cosmetica e una vera rivoluzione per la trasformazione dei capelli bianchi in neri: sia uomini che donne non dovranno più preoccuparsi del bianco che avanza con l'avanzare dell'età, dello stress e numerosi altri fattori che contribuiscono al cambiamento di colore dei capelli. Oltre al graduale ritorno di quelli neri, riuscirebbero a prevenire la comparsa di quelli bianchi con un semplice lavaggio quotidiano.

Il ruolo della melanina

La melanina non è presente soltanto nel colore della pelle ma anche a quella dei capelli cui dona il loro colore naturale legandosi saldamente alla loro superficie grazie a una pellicola protettiva che assorbe i raggi ultravioletti e li protegge dagli ultravioletti raggi solari. Da qui gli scienziati si sono applicati cercando di produrre in vitro questa scoperta, gli scienziati hanno sempre cercato di generare Dhi in vitro e simulare la formazione della melanina naturale nei capelli così da produrre una tecnologia per capelli neri che fosse sana e naturale. Le difficoltà incontrate negli anni sono state molteplici a causa della particolare tecnologia biomimetica della melanina.

ll Cpnp (Cosmetic Products Notification Portal) è un sistema di notifica online creato dall'Ue per regolamentare il campo dei cosmetici: tramite questo sistema gli esperti hanno scoperto l'approvazione del prodotto per capelli neri con melanina che ha come numero di riferimento "Cpnp 4441525" che risale allo scorso 9 gennaio 2024. Tra gli ingredienti sono esclusi ammoniaca, ossidanti e conservanti così come qualsiasi colorante artificiale ma è presennte soltanto il precursore della melanina Dhi: questo prodotto è adatto a tutti visto che è ipoallergenico, non irrita, non provoca la caduta dei capelli ed è sicuro anche per le persone che hanno pelle sensibile.

I rischi delle tinture

Gli esperti del settore mettono in risalto che, a causa dei ritmi di vita moderni, sono sempre più i giovani che hanno capelli bianchi: la causa principale è la perdita di melanina e per ovviare a questo problema, ormai da anni, sul mercato esistono molteplici tinture che modificano il colore dei capelli in quello desiderato in maniera istantanea.

Le controindicazioni, però, non mancano visto che la maggior parte di questo prodotti contiene p-fenilendiammina o sostanze simili, coloranti tradizionali, il cui uso prolungato può danneggiare la salute con una perdita di qualità e caduta dei capelli più forfora e allergie, danni per la salute, allergie e addirittura rischi di cancro.