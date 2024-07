Università, 4 italiane entrano nella classifica delle prime cento

Ascolta ora 00:00 00:00

È il Politecnico di Milano la migliore Università italiana secondo la classifica appena stilata dal "QS World University Rankings: Europe 2025" di Quacquarelli Symonds, la più grande rete mondiale sull'istruzione superiore. Se non c'è nessun ateneo italiano nella top ten, ci "consoliamo" con altre università tra le prime cento d'Europa: dopo Milano al 38° posto c'è l'Alma Mater Studiorum di Bologna che si colloca in 48° posizione migliorando di trenta posizioni. Al terzo posto in Italia e 66° in Europa c'è La Sapienza di Roma mentre in posizione numero 87 ecco l'Università di Padova.

Il cambio al vertice

Questa edizone europea comprende in totale 51 università italiane la metà delle quali è avanzata in classifica nell'ultimo anno, due hanno mantenuto la posizione dell'anno precedente mentre ben 25 hanno registrato una flessione. Nel complesso sono state esaminate 684 atenei di 43 diversi Paesi europei con una novità al primo posto: la migliore di tutte è risultato l'Eth di Zurigo, leader nel mondo in Scienza e tecnologia e molto nota per la sua ricerca e innovazione all'avanguardia. Al secondo posto si trova l'Imperial College di Londra che nel punteggio complessivo ha mezzo punto in meno di Zurigo che l'ha scalzata al vertice, terza posizione per l'Università di Oxford.

Procedendo con le prime dieci, fino alla posizione numero otto si piazzano soltanto atenei presenti in Regno Unito: al quarto posto l'Università di Cambridge, quinta posizione per l'Università della California a Londra, al sesto posto l'Università di Edimburgo, settimo posto per l'Università di Manchester e ottava posizione per il King's College di Londra. A spezzare l'egemonia britannica in nona posizione si trova l'Université PSL di Parigi, completa la top ten europea il Politecnico di Losanna.

I parametri presi in esame

Per stilare al dettaglio la lunghissima classifica, gli analisti del settore hanno preso in esame numerosi parametri (dai quali esce la media complessiva) tra cui la Reputazione accademica (il Politecnico di Milano ha 93,1), pubblicazioni, risultati occupazionali, rapporto studenti-docenti e tra i docenti internazionali, rete di ricerca internazionale e molto altro. La nostra prima università, ad esempio, si trova al primo posto in classifica tra gli atenei dell'Europa meridionale oltre ad avere un punteggio di 97 sulla Reputazione del datore di lavoro, l'Alma Mater Studiorum di Bologna è al secondo posto di questa speciale classifica oltre ad avere 96,9 come Reputazione accademica e 92,9 sulla Rete di ricerca internazionale. La Sapienza di Roma ha punteggi che sfiorano il massimo su Reputazione accademica, Risultati occupazionali e Rete di ricerca internazionale mentre l'Ateneo di Padova si piazza molto in alto per quanto riguarda reputazione e Rete di ricerca.

Come si piazzano le altre italiane

Sotto il centesimo posto, ecco che in posizione numero 102 si piazza il Politecnico di Torino, numero 113 in Europa c'è la Statale di Milano, fra il 136 e 140 si piazzano l'Università di Pisa, quella di Torino e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Al 146° posto l'Ateneo di Firenze, 151° l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, 167° posto per Tor Vergata di Roma, 186° l'Università di Trento e, per concludere con i primi duecento posti, al 196° si piazza l'Università degli Studi di Pavia.