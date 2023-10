"Vergognatevi". Il post contro Israele del marito del giudice Apostolico

Il 7 ottobre 2023 verrà ricordato per i posteri come il giorno il cui Hamas ha sferrato uno dei peggiori attacchi allo Stato di Israele. Sono centinaia i morti, da una parte e dall'altra e, come spesso accade quando si parla del conflitto isreaelo-palestinese si formano quasi fazioni da tifoseria. In questo scenario può inquadrarsi anche il comportamento di Massimo Mingrino, funzionario in tribunale, nonché marito del giudice Iolanda Apostolico. Fino a poche ore fa, l'uomo aveva il profilo pubblico, quindi i suoi post erano visibili a tutti. Ma, anche se con una settimana di ritardo rispetto al marito, anche lui ha deciso di alzare al massimo la protezione del suo profilo, chiudendo ogni contenuto al pubblico e rendendo visibile solo agli amici.

Questo non ha impedito, però, di scorrere il suo profilo e notare contenuti dichiaratamente schierati con la Palestina da parte dell'uomo risalenti ad alcuni anni fa. La sua stessa immagine del profilo, che è ancora visibile, è un chiaro esempio di supporto alla causa palestinese. Ognuno ha il diritto di avere una propria opinione e un proprio pensiero in merito a questa vicenda e quello di Mingrino, sulla Paese delle sue condivisioni, pubbliche fino a poche ore fa, era molto chiaro. In un post del maggio 2021, il marito del giudice di Catania, la cui posizione è stata ulteriormente messa in discussione dalla maggioranza in seguito a un nuovo video, ha condiviso (senza commenti) un posto di Potere al Popolo in cui si esprimevano chiare posizioni anti-isreaeliane a seguito di una manifestazione sostenuta da diversi esponenti politici.

" Vergognatevi! Questa è una immagine della manifestazione pro-Israele a Roma. Fa venire mal di pancia. Nell'ordine sono intervenuti Matteo Salvini, Enrico letta, e Antonio Tajani, Francesco Lollobrigida, Carlo Calenda, Maria Elena Boschi, Giovanni Toti, sciorinando la loro solidarietà a Israele, contro "il terrorismo". Lega, Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia, Azione, Italia Viva, tutti uniti quando si tratta di sostenere una potenza coloniale, Israele, che utilizza le stesse tecniche di apartheid del Sudafrica razzista contro i palestinesi ", scriveva Potere al Popolo.