"Vietata ogni menzione di Harry e Meghan". I diktat di William e Kate a Balmoral

Cambio di programma rispetto alla tradizione per William e Kate, che per le vacanze estive hanno preferito la Scozia al Norfolk. Per anni i principi del Galles hanno trascorso le ferie nella tenuta inglese regalata loro dalla regina Elisabetta II al matrimonio ma quest'anno, per avere ancora più tranquillità, hanno deciso di salire al nord, scegliendo il castello di Balmoral. Questa era la residenza preferita della regina, qui è morta nel settembre 2022 e da allora poche volte la famiglia reale ha fatto visita al castello. Tuttavia, vista la situazione, il principe William ha deciso di stare quanto più possibile lontano da Londra, approfittando della splendida residenza dei reali a poche decine di chilometri da Edimburgo. Qui, i principi del Galles si sono rifugiati e resteranno fino a dopo ferragosto, quando torneranno a Windsor per la ripresa delle scuole.

Proprio per concedersi il massimo riposo e il più totale relax lontano da Londra, William e Kate hanno imposto che a Balmoral non si parlasse dei Sussex, del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle. Le tensioni tra le due famiglie sono sempre più forti e in questi mesi in cui la principessa del Galles sta attraversando il tunnel della malattia, da parte del secondogenito del re pare non ci sia stato alcun interessamento per la sua salute. Un atteggiamento che il principe William considera intollerabile da parte del fratello, al punto da raccontare ad alcuni amici stretti di non voler più avere alcun rapporto con lui. Dal canto suo, la principessa del Galles ha fatto una sua personalissima scala di priorità in questi mesi e in cima, come si può ben immaginare, ci sono solo i suoi figli e la sua famiglia. Tutto il resto è secondario, comprese le beghe familiari con i Sussex, dei quali preferisce non sentir parlare.

Con loro a Balmoral ci sono il re Carlo III e la regina Camilla, oltre che la principessa Anna.

Kate si sta concentrando molto sulla sua guarigione, così hanno deciso di creare un confine fermo per proteggerla da tutto lo stress e il turbamento che Harry e Meghan creano, il che ha comprensibilmente un impatto negativo sulla sua salute fisica, così come sulla sua salute mentale

", hanno spiegato delle fonti alla stampa inglese. La calma e la tranquillità del Galles, uniti alla famiglia, potranno rigenerare la principessa Kate in vista del ritorno in città tra qualche settimana.