"Reazioni positive, ma condizioni serie": come sta davvero Kate Middleton

Mancano ormai poche ore prima del Trooping The Colour (che cade il 15 giugno), tradizionale evento annuale per celebrare il compleanno del sovrano d'Inghilterra, Re Carlo III, ma l'attenzione è tutta rivolta alla principessa del Galles, Kate Middleton, che da mesi combatte contro un cancro. Se è vero che Kensington Palace aveva già fatto sapere che non avrebbe partecipato alla parata militare dell'8 giugno (le prove generali), alla vigilia dell'evento non si conosce quel che accadrà nelle ore successive: la principessa si farà vedere dal balcone di Buckingham Palace o no? Nel frattempo, arrivano notizie in chiaro-scuro sulle sue condizioni di salute.

Le indiscrezioni sulla salute

Il giornalista Antonio Caprarica, che segue le vicende reali ormai da anni, è intervenuto in diretta alla trasmissione di Rete 4 spiegando che dalle sue fonti inglesi appare molto improbabile una sua apparizione pubblica il 15 giugno. " Se Kate si affaccerà dal terrazzo? Sono appena tornato da Londra ed ho sentito amici molto informati secondo cui le condizioni di Kate Middletone sono serie", ha spiegato in tv. La malattia la attanaglia ma le notizie circa le cure sembrano essere comunque confortanti. " Le reazioni alla cura sono positive, ma per l’apparizione è un discorso diverso. Lo sappiamo tutti cosa vuol dire fare la chemioterapia, anche i non esperti sanno cosa succede, quindi dipende molto dalle sue condizioni", ha aggiunto Caprarica.

Il silenzio del Palazzo

Massima indiscrezione o riserbo arriva anche dai quotidiani inglesi che non sanno davvero se Kate si farà vedere o meno: la giornalista Rebecca English, redattrice della Casa Reale per il Daily Mail, ha spiegato che quando ha chiesto informazioni " questa settimana sia a Kensington Palace che a Buckingham Palace, non hanno detto una parola ". Se la principessa di Galles dovesse apparire dal balcone " la gente sarà felice di vederla. Se non sarà così, non bisogna leggere nulla di male perché non ha mai detto che ci sarebbe stata. Penso che sarà un bonus ".

La risposta di William

Le ultime notizie ufficiali sulle condizioni di salute di Kate Middleton le ha date il principe William rispondendo, lo scorso 5 giugno, alla domanda di un veterano di guerra per le celebrazioni sugli 80 anni del D-Day. " Sta migliorando? ", ha chiesto al principe riferendosi alla moglie.

avrebbe tanto voluto essere qui oggi. Stavo ricordando a tutti che sua nonna ha prestato servizio al Bletchley Park, quindi aveva diverse cose in comune con le donne quiche erano a Bletchley"

Dopo aver risposto inizialmente di sì, ha poi aggiunto che "