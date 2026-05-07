VinciCasa centrato a Napoli il premio da 500mila euro

Vinta una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il "5" è stato centrato nell'estrazione n. 126 di mercoledì 6 maggio grazie a una giocata online su Sisal.it. Il titolare della vincita è residente a Napoli. Combinazione vincente: 7 – 12 – 19 – 23 – 29.

Il vincitore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà due anni di tempo per trovarla. Il premio di prima categoria - 5 numeri su 40 - è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti: 200.000 euro corrisposti subito in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 230 le case assegnate. Per controllare le probabilità di vincita, i numeri vincenti e verificare le giocate, così come comprendere il modo di riscuotere le vincite, o leggere tutte le curiosità sui vincitori, si può accedere al sito informativo www.vincicasa.it o sul portale informativo di Giochi Numerici.info.

È stato invece centrato un "6" dal valore di 45.425,18 euro nell'estrazione n. 18 di mercoledì 6 maggio del concorso della formula settimanale di SiVinceTutto SuperEnalotto. La giocata è stata realizzata presso il punto vendita Sisal Tab. Morri in Via Castelfidardo, 31 a Rimini. Combinazione è stata: 14 – 33 – 36 – 55 – 75 - 83.

SiVinceTutto è il concorso speciale di SuperEnalotto in cui

tutto il montepremi viene distribuito nella sera di estrazione, con un appuntamento settimanale, ogni mercoledì sera. I numeri da mettere in gioco sono 12, ma la combinazione vincente è costituita da 6 numeri estratti.

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