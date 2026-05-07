Iran, oggi è attesa la risposta di Teheran alla proposta Usa. Trump: "Possibile un accordo"

L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta americana per la fine della guerra, consegnando la propria risposta ai mediatori. Lo ha riferito alla Cnn una fonte regionale, sottolineando che entrambe le parti stanno facendo progressi verso un accordo per porre fine alla guerra. L'annuncio arriva dopo che il presidente americano Donald Trump aveva detto che gli Stati Uniti hanno avuto "colloqui molto positivi" con l'Iran nelle ultime ore. Ieri il presidente Trump ha detto che gli iraniani "vogliono fare un accordo", ma "non possono avere un'arma nucleare". I leader iraniani, ha aggiunto, "sono morti" e "credo che abbiamo vinto".