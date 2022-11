Il vittimismo patetico di Soumahoro, delusione Qatar e Lucarelli: quindi, oggi...

- Prima partita del mondiale in Qatar. Speriamo che lo spettacolo non si veda dai primi atti, o sarà un orrore.

- Pare che in giro tra aste e compravendite ci sia ancora il pene di Napoleone, asportato durante l'autopsia e poi imbalsamato. Mi sia permesso dire che investire dei soldi per una roba del genere significa proprio spenderli a...

- L'intervista a Luca Zaia è praticamente un manifesto anti-Salvini della Lega che potrebbe essere... se non fosse la Lega. Zaia spopola in veneto, ma non so se sarebbe in grado di risollevare le sorti del partito a livello nazionale parlando di gay, aprendo le porte ai migranti e investendo politicamente sui diritti civili. Per quelli c'è già il Pd, e infatti perde

- Per colpa dei "no oil" e delle loro scorribande nei musei armati di zuppe, le gallerie italiane dovranno coprire le opere d'arte con i vetri. Risultato: costi per lo Stato, emissioni di gas serra, biglietti più cari. Bella idea del cavolo.

- Bonaccini e i suoi RayBan si candidano alla guida del Pd. È l'unico in grado di dare al Pd un volto istituzionale, è capace, ma ho paura che il mondo ormai stia andando da un'altra parte: polarizzazione verso gli estremi. Però se perde, perché magari vince Elly Schlein, può sempre ripiegare sul Terzo Polo. Ecco, quella mi pare più la sua casa.

- Per me, come sempre, sia Aboubakar Soumahoro che la sua famiglia restano innocenti di qualsiasi cosa li si accusi. Fino a prova contraria. Ma che lui si metta a fare un video per dire "mi volete morto?" mi pare di un vittimismo veramente patetico. Ora lei è in politica, onorevolissimo dottor Soumahoro, e la politica è fatta di merda e sangue. Lo dice pure lei nel suo imbarazzante video. Beh, non lo sapeva prima di candidarsi? Gli scarponi servono per venire fuori dal fango, non per piangere: fare la vittima non la aiuterà.

- Non sono grande fan di Selvaggia Lucarelli, però una cosa è certa: ognuno vive il dolore a modo proprio. E forse è arrivato anche il momento di farsi un po' i fattacci propri.

- Scusate, versione ridotta, ma oggi non è che sia successo granché.