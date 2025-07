West Nile, salgono a 6 i morti nel 2025

Continua a salire il bilancio dei decessi legati al virus West Nile in Italia: il numero delle vittime è arrivato a sei dall’inizio del 2025. L’ultimo caso riguarda un anziano di 86 anni, morto nella notte all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era ricoverato da giorni. L’uomo, affetto da diverse patologie pregresse, era stato tra i primi a contrarre il virus nella regione. Si tratta della terza vittima nel Lazio. Il primo decesso era stato registrato nei mesi scorsi in Piemonte, ma è nelle ultime settimane che la situazione è peggiorata, con quattro morti tra Lazio e Campania.

Altri casi gravi tra Napoli e Caserta

Tra i decessi recenti, anche quello di un uomo di 74 anni di Pomigliano d’Arco, morto venerdì scorso all’Ospedale del Mare di Napoli. L’uomo era stato ricoverato d’urgenza il 20 luglio per un’emorragia digestiva. Nei giorni seguenti aveva sviluppato febbre alta, stato confusionale e insufficienza renale. È deceduto nelle prime ore di venerdì, ma la notizia è stata confermata solo successivamente. Un altro caso si è verificato lunedì a Maddaloni (Caserta), dove è morto un ottantenne affetto da gravi patologie pregresse, anche lui risultato positivo al West Nile. Era ricoverato presso l’ospedale di Caserta.

Allerta alta nel Lazio: 44 casi confermati

La situazione nel Lazio desta particolare preoccupazione: oggi sono stati rilevati 16 nuovi casi di positività al virus, come riportato nel bollettino regionale. Di questi, 4 presentano sintomi neurologici e 12 hanno febbre. Il totale delle infezioni confermate nel 2025 nella regione sale così a 44 casi:

41 in provincia di Latina (inclusa la donna deceduta la scorsa settimana presso l’ospedale di Fondi)

2 in provincia di Roma

1 fuori Regione, con probabile esposizione in provincia di Caserta

Attualmente, due pazienti si trovano in terapia intensiva.

Come sta il 31enne ricoverato per il virus

Sarebbe in leggero miglioramento il paziente di 31 anni ricoverato allo Spallanzani nei giorni scorsi, in un reparto ordinario della struttura. Il ragazzo, che è stato ricoverato dopo una complicanza neurologica grave associata al virus, vive ad Aprilia, ma lavora a Cisterna di Latina e non è escluso che possa essere stato punto mentre si trovava sul posto di lavoro.

Cos’è il virus West Nile

Il West Nile Virus è trasmesso all’uomo principalmente attraverso la puntura di zanzare infette. Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica o causa sintomi lievi come febbre, mal di testa e spossatezza. Tuttavia, nei soggetti fragili o immunodepressi può provocare gravi complicazioni neurologiche, fino al decesso.

Sorveglianza e prevenzione

Le autorità sanitarie invitano la popolazione, in particolare anziani e persone con patologie

pregresse, a prestare la massima attenzione, evitando le punture di zanzara attraverso l’uso di repellenti e zanzariere. Intanto, proseguono i controlli sul territorio e gli interventi di disinfestazione nelle aree più colpite.