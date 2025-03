X in down per tre volte: cosa è successo all'ex Twitter

Ascolta ora 00:00 00:00

È una giornata molto difficile per il social X di Elon Musk, l'ex Twitter, che più volte quest'oggi ha sperimentato problematiche di connessione e download come segnalato da migliaia di utenti in tutti il mondo. L'ormai conosciuto sito web Downdetector ha già registrato almeno tre picchi di malfunzionamenti la prima intorno alle 11, la seconda nel primo pomeriggio verso le 14 e la terza intorno alle 17.

Cosa è successo a X

Come detto, si tratta di un problema che riguarda praticamente tutte le nazioni con segnalazioni che non sono arrivate soltanto dall'Italia ma anche dagli Stati Uniti. Sembrava essere tutto rientrato mezz'ora dopo le 11 ma ecco che oltre 40mila segnalazioni, mediamente, sono arrivate poco dopo le ore 15. Terzo periodo di problematiche che tutt'ora sono in corso, poco prima delle ore 17. Nel dettaglio, il 52% dei casi lamenta problemi all'applicazone, il 32% al sito web e l'11% di connessione al server. In molti casi, infatti, anche se è possibile effettuare il log-in, poi risulta impossibile scorrere sulla home page o scrivere qualsiasi cosa sul motore di ricerca che non dà risultati.

I problemi all'interno del social

" Qualcosa è andato storto, prova ad aggiornare ", è la scritta che appare di default ma in realtà, anche seguendo questo consiglio, non accade nulla. Stesso discorso provando a cliccare su qualsiasi area presente a sinistra: dal tasto Esplora a quello Notifiche così come per i Messaggi, non è possibile interagire sul social X. Se invece si clicca la scritta Profilo appare effettivamente la propria home page ma sempre senza alcun risultato. Fino al primo pomeriggio odierno non sono arrivate notizie ufficiali in merito a questo malfunzionamento: non si sa, quindi, se si tratta di cause tecniche o di un guasto dovuto ad altri motivi.

Le segnalazioni degli utenti

In Italia, la mappa termica del Downdetector mostra che le problematiche si sono verificate maggiormente nelle grandi città, da Nord a Sud, con gli utenti che questa volta hanno dovuto effettuare il passaparola su altri social concorrenti per verificare se la problematica fosse isolata o generale. "Sono le 17 e continua a non funzionare", ha scritto Filippo. "Sempre bloccato", ha ribadito Roberto. "S ono ore che X non funziona più o meno dalle 10 di questa mattina e non si hanno notizie dal suo patron.

Chissà quale altro stravolgimento starà approntando per questa piattaforma che non si riconosce più!", ha invece esclamato Alessandro prendendosela proprio con Elon Musk.

Molte persone sono state costrette a rivolgersi a Threads, la piattaforma rivale di proprietà della società Meta di Mark Zuckerberg , per lamentarsi dei problemi riscontrati su X.