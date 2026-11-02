Allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia: a Brescia rivendicazioni di sigle islamiche

Ancora allarmi bomba nelle scuole italiane. Questa mattina sono stati diversi gli istituti che hanno ricevuto mail anonime o telefonate con cui si informavano le amministrazioni della presenza di ordigni. Anche se gli allarmi si considerano infondati, la procedura standard prevede l’evacuazione in sicurezza degli immobile e la trasmissione delle informazioni alle autorità. Le scuole colpite in Liguria sono state la scuola Mazzini di Staglieno, il Duca degli Abruzzi al Lagaccio, la scuola elementare Riboli di Lavagna. Si tratta perlopiù di scuole elementari e medie, tutte evacuate. Sono i carabinieri in questa fase a occuparsi delle indagini.

Un doppio allarme bomba è stato dato in mattinata anche in due istituti scolastici del veneziano. Si tratta dell’Algarotti, istituto d’istruzione superiore del centro storico lagunare, a Cannaregio, e dell’istituto comprensivo Cordenons di via delle Rimembranze a Santa Maria di Sala. Anche in questo caso si è proceduto a evacuare gli edifici, mettendo in sicurezza studenti e personale scolastico, e sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco. Le allerte sarebbero state date attraverso delle telefonate ma ancora non è chiaro se si tratti di una stessa persona o di un gruppo. Inoltre, una mail ha fatto scattare l’allarme bomba nella scuola elementare Gianni Rodari di via Norcia, nel quartiere Tuscolano, a Roma. Ovviamente i bambini sono stati evacuati dalla struttura e portati dalle insegnanti nel vicino parco di villa Lais, dove hanno atteso in sicurezza l’arrivo e i genitori. Lo stesso è accaduto a Lonato e Orzinuovi dove, come riferisce Il giornale di Brescia, sarebbero arrivate mail con rivendicazioni da parte di sigle islamiche.

Solo due settimane fa sono state oltre 100 le scuole raggiunte da allarmi bomba in tutta Italia e anche in quel caso le indagini risultano essere ancora in corso. Il punto di contatto è la presenza di elementi islamisti in entrambe le circostanze, almeno per quanto riguarda Brescia. L’obiettivo primario è individuare gli autori, gruppi o singoli che siano, e capire se esiste un coordinamento o una rete. Non ci sono state rivendicazioni per le minacce di ottobre e, ovviamente, non ne sono arrivate nemmeno per gli allarmi odierni. Le modalità tramite mail o telefono lasciano supporre che dietro ci siano soggetti che agiscono con la ragionevole convinzione di non essere intercettati. Questa pratica sta comunque diventando disturbante per il regolare svolgimento delle lezioni ma non è possibile derogare ai protocolli di sicurezza per garantire la migliore incolumità di studenti e personale.