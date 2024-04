La cena, le gravidanze, le nozze: la storia d'amore tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi spegne quarantuno candeline. La sua vita è stata segnata da successi, progetti importanti ma soprattutto da un grande amore, quello vissuto con Michelle Hunziker. La loro storia d'amore ha conquistato le copertine delle più importanti riviste e sebbene il matrimonio sia naufragato nel 2022, dopo dieci anni di relazione, il rispetto e la stima reciproca rimangono la base del loro rapporto, dal quale sono nate le figlie Sole e Celeste.

Il colpo di fulmine

È il 2011. Michelle Hunziker si trova a cena nel lussuoso ristorante Trussardi Alla Scala il cui titolare è Tomaso Trussardi. "Vittorio Feltri è il vero Cupido: è stato davvero fondamentale perché ci ha fatti conoscere", racconterà a Maurizio Costanzo anni dopo. L'imprenditore è nel locale come ogni sera e il primo incontro con Michelle è un vero e proprio colpo di fulmine. Tra i due c'è solo un rapido scambio di battute ma c'è anche la promessa di ricontrarsi per una serata più defilata dai paparazzi.

Il corteggiamento

Tomaso è un uomo riservato, che ama rimanere lontano dai clamori del mondo dello spettacolo nonostante il cognome ingombrante. Con Michelle, però, è disposto a rischiare anche di essere seguito dai paparazzi, così la invita a cena e la frequentazione tra i due si fa subito seria con cene, mazzi di fiori, biglietti romantici. "Mi ha corteggiato per tre mesi, è un uomo d'altri tempi", racconterà anni dopo Michelle Hunziker, parlando dell’inizio della loro storia d'amore e di come sia stata lei a baciarlo per prima.

Le prime apparizioni

Gennaio 2012. Da alcune settimane le riviste di gossip parlano della nuova coppia ma ancora non ci sono foto ufficiali di Tomaso e Michelle. È il settimanale Oggi a fare lo scoop dell'anno pubblicando le prime immagini della conduttrice e dell'imprenditore. I due si tengono per mano per le vie di Milano e non si nascondono più. L'amore è talmente forte che, anni dopo, Trussardi confesserà: "Volevo sposarla ma Michelle aveva mille paure. Io avevo 29 anni e lei 35, la differenza d’età per lei contava, ma non per me". Per loro cominciano le prime apparizioni pubbliche prima al Premio "E' Giornalismo" poi al Gala di beneficenza per la fondazione Doppia Difesa e infine, a maggio al premio Champagne ad Amburgo. Proprio in quest'ultima occasione, dove la conduttrice riceve un premio, Michelle mostra il prezioso anello regalatole da Trussardi come pegno del loro amore. Il fidanzamento è ufficiale.

La gravidanza e la proposta

Gennaio 2013. Michelle è reduce da un anno intenso anche dal punto di vista lavorativo. In Germania ha condotto due programmi - DSDS Kids e Das Supertalen (la versione tedesca di Got Talent) - ma Antonio Ricci la chiama per tornare dietro il bancone di Striscia la Notizia al fianco di Ezio Greggio. La Hunziker accetta e ancora non sa di essere già incinta di Sole. La conferma della gravidanza arriva ad aprile quando Michelle e Tomaso vengono fotografati mentre entrano nello studio di un noto ginecologo milanese e la pancia è già evidente. È in quel momento che l'imprenditore chiede alla compagna di sposarlo. "Saranno stati gli ormoni ma mi ha fatto piangere: mi è venuto il solito naso largo e rosso", scherzò anni dopo raccontato della proposta fattale da Tomaso.

La nascita di Sole e il ritorno in tv

Il 9 ottobre 2013 nasce Sole Trussardi. Michelle viene ricoverata nella clinica milanese La Madonnina nel primo pomeriggio e in tarda serata, poco prima della mezzanotte, la piccola viene alla luce. Dopo una settimana, la conduttrice svizzera torna in televisione a Striscia la notizia con Greggio e poi accetta di condurre due edizioni speciali di Paperissima. "Michelle vuole dimostrare a tutte le donne italiane che la gravidanza non è una malattia. E se si sente di tornare già al lavoro, fa benissimo", racconta Tomaso Trussardi al settimanale Oggi nella prima intervista da genitori.

La seconda gravidanza e il matrimonio

È il 2014 e per Michelle e Tomaso è un anno speciale. Dopo i vari progetti di lavoro tra Germania e Italia, la coppia organizza le nozze dell'anno. Le riviste di gossip ipotizzano location, abiti, invitati e dettagli del matrimonio tra Trussardi e la conduttrice. Ma la data viene svelata solo dopo l'estate non prima di dare un'altra importante notizia. "Desideriamo rendervi partecipi dell’immensa gioia di diventare nuovamente genitori! Aspettiamo un altro bebè! Un abbraccio a tutti voi", scrive Michelle su Facebook il 7 settembre 2014. Un mese dopo, il 10 ottobre 2014, la svizzera e il rampollo di casa Trussardi si sposano al Palazzo della Ragione di Bergamo con un rito civile alla presenza di amici, parenti e molti personaggi del mondo dello spettacolo e della moda.

La nascita di Celeste

L'8 marzo 2015, in occasione della Festa della Donna, Michelle partorisce la seconda figlia di Trussardi, Celeste. Ad annunciare la nascita è lei stessa su Facebook: "È nata la nostra terza bambina alle 10.30 di oggi. Si chiama Celeste ed è un amore pazzesco! 3kg 330g di donnina che ci renderà la Festa delle Donne ancora più speciale per tutta la vita! Vi voglio bene Michelle". A differenza della precedente maternità, Michelle sceglie di non tornare subito in tv ma di godersi la pace e la serenità della famiglia. Michelle torna protagonista in televisione nel 2016 con moltissimi impegni sia in Germania (dove conduce ben tre programmi Superkids, Superpets e Pluscity) che in Italia, dove Canale 5 le affidano alcune serate speciali (Bocelli & Zanetti Night, Zelig Event, House Party e gli Italian Musical Awards).

Sanremo e l'amore profondo

Febbraio 2018. L'amore tra Michelle e Tomaso è forte e non conosce crisi. La Hunziker viene scelta per co-condurre il Festival di Sanremo al fianco Pierfrancesco Favino sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni. Per la conduttrice svizzera è una consacrazione televisiva per professionalità e bravura. Le riviste le dedicano le copertine e Maurizio Costanzo la invita a registrare una puntata de L'Intervista, dove racconta anche dell'unione con Tomaso: "Lui è un uomo di altri tempi: ciò che mi ha conquistata è che mi portava fuori a cena e facevamo grandi chiacchierate, poi mi dava un bacio alla guancia. Mi ha detto che non voleva sbagliare, voleva che fosse il momento giusto". Sui social la coppia si mostra innamorata e affiatata con le due figlie.

La crisi e le prime tensioni

Estate 2019. Per la prima volta in tanti anni, Michelle e Tomaso vengono sorpresi dai paparazzi a litigare. La coppia sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza sulla costa ligure e i fotografi immortalano una dura lite tra l'imprenditore e la moglie. Il settimanale Diva e Donna pubblica il servizio dando poco peso all'accaduto. A ottobre, però, Michelle e Tomaso tornano a litigare in pubblico durante una passeggiata al parco con le due figlie, così Diva e Donna insinua il dubbio che i due siano in crisi: "Di nuovo alta tensione in casa Trussardi". Prima della fine dell'anno, pero, Michelle e Tomaso si mostrano sorridenti al Green Carpet Fashion Awards.

Il lockdown e le voci sulla nuova gravidanza

Marzo 2020. La pandemia da Covid-19 chiude in casa gli italiani. Michelle, Tomaso e le figlie Sole e Celeste, più Aurora e il suo compagno si riuniscono nella villa di famiglia a Bergamo e trascorrono la quarantena uniti. Sui social la famiglia si mostra affiatata con Tomaso spesso alla griglia, intento a cucinare carne, Michelle e Aurora a fare lezioni di ginnastica tra scherzi e ironia. A maggio, quando la situazione migliora, Michelle torna in tv con Gerry Scotti a Striscia la notizia e il gossip infiamma su una sua presunta nuova gravidanza. La conduttrice non smentisce né conferma e per qualcuno è l'inizio della crisi con Tomaso.

Le voci poi l'addio definitivo

Nell'estate del 2021 le riviste di cronaca rosa parlano di un possibile addio tra Trussardi e Michelle Hunziker. Lei è sempre più impegnata in tv sia in Italia che all'estero mentre l'imprenditore si concentra sulla sua attività di catering e sugli eventi culinari. I più attenti notano che la conduttrice svizzera non indossa più l'anello con rubino, che Tomaso le regalò all'inizio della loro relazione e le voci di crisi si fanno insistenti. Ad agosto, in occasione di un'intervista al settimanale Oggi Michelle smentisce: "Stiamo benone. Fa ridere questa cadenza periodica: se in estate non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi...Lo scrivono ogni anno". Insieme, però, si fanno vedere raramente e a gennaio 2022 arriva l'annuncio definitivo: "Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine".

I motivi dell'addio, Tomaso e Michelle oggi

Le ragioni che hanno portato Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a divorziare non sono mai state rese note. Secondo i beneinformati il loro rapporto si sarebbe deteriorato con il passare del tempo e le differenze caratteriali sarebbero state insormontabili. Oggi Tomaso Trussardi è single e tiene la sua vita privata al riparo dall'attenzione dei media.

Michelle è reduce dalla fine della relazione con l'osteopata romano Alessandro Carollo.