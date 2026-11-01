Caso Promoturismo Fvg, Taylor Mega risponde alle polemiche: “La mia offerta inferiore rispetto ad altri col mio seguito”

La notizia di una presunta sponsorizzazione tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e Taylor Mega, che pare prevedesse un compenso di 87.600 euro per otto contenuti social, poi smentito dall’ente, ha generato diverse polemiche politiche. Attraverso un video su Instagram, l’imprenditrice digitale ha respinto le critiche sollevate dall’opposizione, sostenendo la validità della proposta economica e il valore promozionale della collaborazione per il territorio.

Nel filmato pubblicato sul proprio profilo, la content creator di Carlino ha dichiarato di essere vittima di “notizie inventate con l’unico scopo di creare dubbi e insinuazioni su Promoturismo Fvg e su di me, sia dal punto di vista professionale che personale”. Pur senza entrare nel merito delle cifre citate dal capogruppo del Pd Diego Moretti, che parlava di 10.950 euro a post, l’influencer ha confermato l’esistenza di una trattativa con Promoturismo Fvg, precisando di aver “indicato condizioni economiche inferiori rispetto ad altre influencer con il mio stesso seguito”.

Sulle motivazioni della proposta economica ribassata, Taylor Mega ha spiegato di averlo fatto “perché ci tengo di cuore a rappresentare il mio Friuli Venezia Giulia”. Questa ricostruzione trova riscontro nelle dichiarazioni del direttore di Promoturismo Fvg, Iacopo Mestroni, che ha confermato un’offerta inferiore del 30-40% rispetto ai parametri di mercato per profili con analoga copertura. Mestroni ha inoltre rilevato che “Taylor Mega è la corregionale più seguita su TikTok e la seconda su Instagram, penso sia quasi doveroso prenderla in considerazione per possibili collaborazioni, poi ovviamente devono essere fatte valutazioni approfondite anche rispetto ai valori che vogliamo promuovere con Io sono Fvg”.

L’imprenditrice ha difeso la pertinenza della sua candidatura richiamando i dati di copertura della propria attività online: “La mia candidatura è più che giustificata, essendo io la content creator friulana con maggior seguito sui social. Con ogni video raggiungo una vasta platea di persone, garantendo un’ampia visibilità, con un concreto ritorno economico per il territorio”. A supporto del legame con la regione, ha aggiunto di aver “mantenuto delle solide radici con la mia terra, postando sempre contenuti che la valorizzano, contribuendo a preservare anche la lingua friulana, spesso presente nei miei video”. Nelle risposte ai commenti sotto al post, l’influencer ha ribadito la propria posizione scrivendo che “per questo lavoro calzavo a pennello” e sollecitando un utente con il quesito: “Chiediti perché non è stata fatta polemica su altri personaggi presi che avevano un cachet ben più alto”.

Sul piano politico, Diego Moretti ha criticato la gestione dei vertici regionali, sostenendo che “portano tutta la responsabilità politica di scelte e sprechi che non sono più tollerabili”. Di contro, la direzione dell’ente di promozione turistica ha smentito vincoli contrattuali legati alla vicenda, con Mestroni che ha precisato: “A oggi non esiste alcun contratto, accordo o incarico conferito a Taylor Mega da parte di PromoTurismoFvg”,l. E ha definito “del tutto prive di fondamento” le notizie circolate in merito a un accordo già formalizzato.