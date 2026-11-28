C’è un testimone nell’inchiesta sui cecchini a Sarajevo. Un religioso, che nell’ottobre del 1993 consegnava lettere e pacchi a chi aveva parenti o amici bloccati nella città assediata, andando a piedi a cercare i destinatari della posta. Il suo racconto che è pronto a ripetere davanti agli inquirenti - è stato consegnato a Guido Salvini e Nicola Brigida, avvocati difensori della Città di Sarajevo, che è parte lesa nell’inchiesta del pm Alessandro Gobbis e del procuratore di Milano Marcello Viola.

Ad oggi gli indagati per il «safari» criminale, che avrebbe avuto come snodi principali Trieste e Milano, sono tre, tutti con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Era l’ottobre del 1993: ed è durante una di queste «passeggiate» in mezzo alla distruzione, alla «paura» e al «vuoto di speranza», mentre cammina su una «strada che poi saliva guardando la collina di fronte», che incontra un posto che appare «vivo, pieno di gente. Era un posto illuminato, una specie di bar, di locale diciamo così, dove c’erano, fuori e dentro, tante persone di varie nazionalità». Il volontario, arrivato nella capitale bosniaca con un accredito da giornalista, spiega di avere incontrato una persona che parlava italiano. Alla domanda su che posto fosse quello, gli avrebbe risposto che lì si ritrovavano tutte le «persone che lavoravano con i militari, diciamo paramilitari, per le varie fazioni». «Non ricordo se usò subito il termine cecchino ma sicuramente, durante il dialogo, lo fece», dice. Si trattava quindi di una persona che «aveva una specie di contratto che gli permetteva di guadagnarsi da vivere» e che gli raccontò che «nello stesso palazzo e nella stessa postazione c’erano addirittura cecchini e tiratori anche di fazioni opposte, che però si trovavano nello stesso luogo» e che avevano «sempre pronto qualcuno nel mirino». «Mi diceva poi che di solito gli ordinavano di sparare ma di non uccidere subito la persona ma di ferirla soltanto. In questo modo qualcuno si sarebbe avvicinato al ferito per soccorrerlo e a quel punto avrebbe potuto uccidere più persone che erano venute allo scoperto». La stessa persona gli avrebbe riferito: «Mi raccontava che come lui c’erano altre persone ma che lui però non sapeva di preciso se avessero il suo stesso contratto. Molte persone, mi diceva, si ritrovavano spesso lì la sera a parlare ma che c’erano appunto alcune di loro che non erano come lui» che appunto lo faceva dietro pagamento. «A lui sembrava che alcune di quelle persone non avessero bisogno di soldi e che lo facessero per altri motivi, quasi per una qualche specie di offerta turistica o per divertimento». Da più di un anno il Ros ha la delega a investigare, per individuare circostanze e responsabilità all’interno di un fenomeno su cui chi indaga ha ormai pochi dubbi.