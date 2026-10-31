Dall’idea all’impresa per chi vuole mettersi in gioco

Il posto di lavoro? C’è chi vuole crearselo da solo. Un giovane lombardo su cinque sogna di avviare un’attività imprenditoriale. E il 37% prenderebbe in considerazione questa possibilità per il proprio futuro professionale. È quanto emerge da una ricerca promossa da Regione Lombardia insieme all’Istituto Piepoli su un campione di mille giovani tra i 16 e i 30 anni. Ma tra il desiderio di mettersi in gioco e la possibilià effettiva di farlo, in mezzo ci sono soldi da trovare, burocrazia da affrontare, e spesso nessuno a cui chiedere da dove si comnincia. È qui che interviene Regione Lombardia con un percorso di sostegno che parte dalla diffusione della cultura imprenditoriale e accompagna chi vuole fare impresa, dall’idea iniziale alla crescita sui mercati.

Il primo passo è avvicinare i giovani al mondo dell’impresa. Con Generazione Impresa, Regione Lombardia porta sui territori le testimonianze degli imprenditori per stimolare lo spirito imprenditoriale e far conoscere le opportunità disponibili. Dopo gli appuntamenti di Milano, Darfo Boario Terme e Sant’Angelo

Lodigiano, il percorso farà tappa anche a Monza.Dalla cultura d’impresa si passa alla valorizzazione delle idee innovative, anche attraverso le Startup Competitions, realizzate con il coinvolgimento delle università lombarde e del sistema produttivo. Dal 2016 al 2026, StartCup Lombardia ha contribuito alla nascita di 54 nuove imprese innovative, che hanno raccolto oltre 70 milioni di euro di investimenti.

Per chi decide di avviare un’attività, Regione Lombardia mette a disposizione Nuova Impresa, il bando che sostiene la nascita di nuove realtà economiche attraverso contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute. Dal 2021 sono oltre 5.300 le attività supportate.

Sul fronte dell’accesso ai finanziamenti interviene Microcredito, con una dotazione di 8 milioni di euro, mentre alle startup innovative è dedicata la misura Sviluppo tecnologico delle startup innovative e industrializzazione, che mette a disposizione 15,6 milioni di euro per favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie e il loro ingresso nel sistema produttivo.

Per accompagnare la crescita delle imprese innovative

intervengono i fondi Lombardia Venture e Lombardia Venture STEP, che mobilitano complessivamente 140 milioni di euro. Lombardia Venture ha già consentito di attivare oltre 87 milioni di investimenti a favore di 14 imprese.

L’impegno si estende anche alla dimensione europea. Al Forum Eusalp di Lindau è stata riconosciuta la missione promossa dalla Lombardia per favorire l’imprenditorialità giovanile nei territori alpini, creando nuove opportunità economiche e contrastando lo spopolamento delle aree montane.

Un insieme di iniziative che compongono un percorso strutturato, dalla diffusione della cultura d’impresa alla nascita e alla crescita di nuove attività, per offrire ai giovani e a chiunque voglia mettersi in gioco gli strumenti necessari a trasformare le proprie idee in imprese.