A partire dal prossimo 1° gennaio 2027, l’assegno dei nuovi pensionati dipenderà da due forze che spingono in direzioni opposte. Da una parte c’è un abbrivio molto generoso: il salvadanaio dei contributi accumulati fino a fine 2025 riceverà infatti una rivalutazione record del 6,3359%. Dall’altra, però, entra in gioco un freno: cambiano al ribasso i parametri che trasformano quel capitale in rendita mensile, a causa dell’allungamento della speranza di vita. Per capire se il calcolo finale renderà più leggero o più pesante l’assegno, non basta guardare un solo numero: bisogna osservare l’interazione di questi due ingranaggi.

La spinta: un tesoro contributivo più ricco

Nel sistema contributivo la pensione non dipende dagli ultimi stipendi, ma dalla somma dei versamenti effettuati durante tutta la carriera, il cosiddetto montante contributivo. Prima di calcolare l’assegno, questo capitale viene rivalutato ogni anno in base all’andamento dell’economia italiana, seguendo la media quinquennale del Pil nominale (come stabilito dalla legge Dini, n. 335 del 1995).

Con una nota tecnica diffusa a ottobre 2026, l’Istat ha fissato il nuovo tasso di capitalizzazione relativo al 2026 al 6,3359%: ciò in sostanza significa che ogni euro accantonato fino al 31 dicembre 2025 verrà moltiplicato per 1,063359. Si tratta dell’incremento più alto registrato negli ultimi trent’anni, figlio della forte crescita nominale del Pil nel quinquennio 2021-2025.

Per capire al meglio come può influire questo “bonus”, è bene subito sottolineare due concetti fondamentali:

Non riguarda chi è già in pensione: chi percepisce già l’assegno segue le normali regole di adeguamento all’inflazione (perequazione). Questa rivalutazione scatta solo al momento della liquidazione per chi esce dal 1° gennaio 2027 in poi;

Esclude i versamenti del 2026: l’aumento del 6,3359% premia lo “stock” di contributi già consolidati al 31 dicembre 2025. I contributi versati nel corso del 2026 si aggiungeranno al totale al loro valore nominale e verranno rivalutati solo con il giro successivo.

Il freno: i nuovi coefficienti di trasformazione

Una volta calcolato il montante totale, l’Inps lo moltiplica per una percentuale legata all’età del pensionamento: il coefficiente di trasformazione. La logica è semplice: più tardi si esce dal lavoro, minore è il numero di anni in cui statisticamente si percepirà la pensione, e quindi più alta è la rata annua riconosciuta.

Con il decreto direttoriale del 16 ottobre 2026, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha aggiornato le tabelle valide per il biennio 2027-2028. Poiché le rilevazioni demografiche indicano una maggiore aspettativa di vita, tutti i coefficienti subiscono un taglio compreso tra l’1,21% e l’1,97% rispetto al 2025-2026. Ecco alcuni dati per comprendere meglio:

Uscita a 62 anni: dal 4,795% del 25/26 si passa a un coefficiente 4,725% nel 27/28 (-1,46%);

Uscita a 64 anni: dal 5,088% del 25/26 si passa a un coefficiente 5,009% nel 27/28 (-1,55%);

Uscita a 65 anni: dal 5,250% del 25/26 si passa a un coefficiente 5,166% nel 27/28 (-1,60%);

Uscita a 67 anni: dal 5,608% del 25/26 si passa a un coefficiente 5,514% nel 27/28 (-1,68%);

Uscita a 71 anni: dal 6,510% del 25/26 si passa a un coefficiente 6,382% nel 27/28 (-1,97%).

Ciò significa semplicemente che, a parità di età e di capitale accumulato, la formula del 2027 restituisce un importo leggermente più basso rispetto a quella del 2026.

Quali potrebbero essere i risultati

Mettendo i due fattori sulla bilancia, l’effetto positivo della rivalutazione del montante supera abbondantemente il taglio dei coefficienti. Ecco due simulazioni concrete, al lordo delle tasse e senza contare gli ulteriori contributi versati nel 2026.

In caso, ad esempio, di uscita dal lavoro a 67 anni (o 67 anni e 1 mese secondo i requisiti 2027) con un montante di 300.000 euro:

Con le regole 2026: su 300.000 euro si applica il coefficiente del 5,608%. La pensione annua lorda è di 16.824 euro (circa 1.294 euro al mese per 13 mensilità);

Con le regole 2027: il montante di 300.000 euro viene prima rivalutato del 6,3359%, salendo a 319.008 euro. Su questa cifra più alta si applica il nuovo coefficiente ridotto del 5,514%. Il risultato è una pensione annua lorda di 17.590 euro (circa 1.353 euro al mese).

Nonostante il taglio del coefficiente, chi esce nel 2027 incassa 766 euro lordi in più all’anno (quasi 59 euro al mese) rispetto allo stesso capitale liquidato nel 2026.

Cosa accadrebbe invece in caso di uscita a 65 anni con montante di 250.000 euro?

Con le regole 2026: applicando il coefficiente del 5,250% su 250.000 euro si ottiene un assegno di 13.125 euro lordi l’anno (1.010 euro al mese);

Con le regole 2027: il montante cresce a 265.840 euro grazie al tasso del 6,3359%. Moltiplicandolo per il nuovo coefficiente del 5,166%, l’assegno sale a 13.733 euro lordi l’anno (1.056 euro al mese).

Il bilancio parla di un guadagno netto di 608 euro lordi l’anno (circa 47 euro al mese).

Su quali pensionati impatta il cambiamento

Le conseguenze di questo doppio meccanismo variano in base all’anzianità lavorativa maturata prima del 1996, anno in cui è entrata in vigore la riforma Dini:

Contributivi puri (nessun contributo prima del 1° gennaio 1996): l’intera pensione viene calcolata con queste regole. Su di loro il doppio effetto agisce al 100%;

(nessun contributo prima del 1° gennaio 1996): l’intera pensione viene calcolata con queste regole. Su di loro il doppio effetto agisce al 100%; Sistema misto con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 : la quota maturata fino al 1995 resta calcolata col vecchio metodo retributivo (legato agli stipendi), mentre tutti i versamenti dal 1° gennaio 1996 in poi seguono il nuovo binomio rivalutazione-coefficienti;

: la quota maturata fino al 1995 resta calcolata col vecchio metodo retributivo (legato agli stipendi), mentre tutti i versamenti dal 1° gennaio 1996 in poi seguono il nuovo binomio rivalutazione-coefficienti; Sistema misto con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: sono i meno toccati dalla novità. Per loro il sistema retributivo copre la carriera fino al 2011, quindi il doppio effetto del 2027 si applicherà esclusivamente alla quota di pensione maturata dal 1° gennaio 2012 in poi.

In definitiva, il calendario giocato sul filo dei mesi può fare una differenza concreta sul portafoglio. Per chi si trova a un passo dal traguardo previdenziale a fine 2026, valutare lo slittamento della decorrenza a gennaio 2027 non significa soltanto agganciare una rivalutazione storica del montante, ma anche neutralizzare l’impatto del taglio sui coefficienti. Prima di presentare domanda, diventa quindi fondamentale simulare entrambi gli scenari, attraverso il servizio “Pensami” dell’Inps o con il supporto di un patronato, per calcolare con esattezza il punto di pareggio tra i mesi di assegno a cui si rinuncia e il guadagno stabile che si otterrà per tutta la durata della pensione.