Tempi più stretti per la notifica delle multe rilevate attraverso dispositivi automatici. È una delle novità contenute nella riforma del Codice della strada, che mira a dimezzare da 90 a 45 giorni il termine per comunicare agli automobilisti le infrazioni accertate a distanza.
La modifica riguarderebbe le violazioni rilevate tramite autovelox, telecamere ai semafori e sistemi elettronici di controllo degli accessi alle Zone a traffico limitato. Resterebbero invece invariati i termini per le infrazioni accertate direttamente dagli agenti, ma non contestate sul posto.
Quando dovrà essere notificata la multa
Attualmente, l’articolo 201 del Codice della strada prevede che, quando non è possibile contestare immediatamente un’infrazione, il verbale debba essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento.
La riforma interviene su questa disposizione introducendo un termine ridotto a 45 giorni per le violazioni rilevate attraverso dispositivi automatici. La novità è prevista dall’articolo 142, comma 1.
La distinzione dipenderà quindi dalle modalità di rilevazione dell’infrazione. Il termine non partirà necessariamente dalla data in cui è stata commessa la violazione. La nuova direttiva, infatti, stabilisce che il conteggio inizi quando risultano disponibili presso il PRA o l’Archivio nazionale dei veicoli i dati necessari a identificare il proprietario o gli altri soggetti obbligati.
La decorrenza potrà scattare anche quando l’amministrazione dispone comunque delle informazioni necessarie per procedere all’identificazione.
Se invece tutti i dati sono già disponibili, il termine coinciderà con il giorno dell’accertamento. In casi particolari potrà invece cominciare in un secondo momento.
Notifica entro i termini: conta la spedizione
Perché risulti valida la notifica non deve necessariamente essere ricevuta entro 45 giorni. Basta, infatti, che l’amministrazione abbia consegnato l’atto al servizio che si occupa di consegnarlo. La ricezione da parte dell’automobilista potrà quindi avvenire anche qualche giorno dopo, senza determinare automaticamente l’irregolarità della procedura.
Se invece andiamo oltre il tempo previsto, l’obbligo di pagare la sanzione si estingue, come previsto dal comma 11 del nuovo articolo 142 del codice. È bene tuttavia ricordare una sentenza della Corte di Cassazione - n. 22080 del 2017 – in cui i giudici hanno affermato che la tardività della notifica deve essere fatta valere attraverso gli strumenti di impugnazione previsti dalla legge. Deve, in sostanza, essere presentato regolare ricorso.