Debora Caprioglio derubata a Roma: svaligiata la casa dell’attrice, via gioielli per decine di migliaia di euro

Un rientro a casa amaro per Debora Caprioglio, finita nel mirino dei ladri d’appartamento. L’attrice veneziana ha scoperto ieri mattina il saccheggio della sua abitazione in via dei Coronari, nel cuore del centro storico della Capitale, e ha pubblicato un duro post sui social in cui ha mostrato le immagini della casa messa a soqquadro. Il danno è stato considerevole: a quanto pare i malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 60mila euro.

Stando a quanto riferito fino ad ora, il furto sarebbe avvenuto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre. L’abitazione della Caprioglio è sprovvista di un impianto d’allarme e non è munita di telecamere interne, dunque i criminali hanno potuto agire indisturbati.

Una volta entrati all’interno dell’appartamento, hanno cominciato a frugare ovunque, devastando gli arredi. Un chiaro segno, secondo gli inquirenti, che non stavano andando a colpo sicuro, non sapevano dove cercare.

A subire maggiormente l’incursione dei ladri è stato il salotto, che nelle foto appare completamente in disordine, con cuscini lacerati, cassetti estratti e lasciati a terra, oggetti abbandonati sul pavimento e documenti sparpagliati. Un mobile d’epoca è stato forzato e aperto. Lì si sarebbero effettivamente trovati i gioielli dell’attrice, pezzi di grandissimo pregio, oltre che di profondo valore affettivo.

I monili sottratti hanno un valore di circa 60mila euro. La speranza è che non siano facili da rivendere. Si tratta infatti di preziosi molto particolari, non anonimi. I criminali faranno fatica a metterli sul mercato nero. Dovranno quasi certamente modificarli, e questo potrebbe dare tempo alle forze dell’ordine.

Debora Caprioglio ha contattato le autorità nella mattinata di ieri, intorno alle 11.00, e da allora gli agenti del commissariato Trevi sono al lavoro sul caso. Sono stati effettuati anche dei rilievi da parte della Scientifica all’interno dell’appartamento nella speranza di individuare delle tracce lasciate dai malviventi.

Purtroppo, come abbiamo detto, l’attrice non dispone di un sistema di sorveglianza. Ci sono però le telecamere presenti nelle strade vicine, particolarmente numerose dato che stiamo parlando di un’area vicina a Palazzo Madama. La polizia sta già controllando le immagini estrapolate dai video registrati.

Furiosa per il furto subito, Debora Caprioglio ha inizialmente reagito pubblicando su Instagram alcune foto del suo appartamento devastato, accompagnando gli scatti con un durissimo commento: “Maledetti, dovete morire”. Il post è stato poi rimosso.

Non si tratta della prima vittima di ladri dei vip. Sono stati tantissimi i personaggi famosi che negli ultimi tempi hanno denunciato furti all’interno delle proprie abitazioni.