A 11 mesi dalla liberazione della palazzina di corso Regina Margherita, occupata per 30 anni da Askatasuna, il centro sociale torinese sta cercando di far sua una nuova struttura pubblica. Dopo l’ennesima marcia per la Palestina in città, di cui ormai non si contano più le repliche anche se, a meno di particolari situazioni, la partecipazione è sempre meno ampia, un gruppo si è diretto verso l’ex bocciofila nel parco Michelotti, lungo il Po, nella zona di corso Casale. L’edificio è in disuso da tempo ma questo non rende l’occupazione legale da parte del centro sociale, ritenuto uno dei più violenti e dei più pericolosi del Paese. “Ci siamo riappropriati di uno spazio per continuare a discutere di riarmo e carovita. La Torino partigiana si riprende uno spazio in questa città. Subito concerti e musica dal vivo, resteremo qui tutta la notte e finché riusciremo”, hanno dichiarato dal centro sociale.

La situazione è in evoluzione, non si conoscono le intenzioni degli occupanti e non è chiaro se l’abbiano occupato per un rave party o per una nuova sede. Il corteo, al quale hanno preso parte circa 700 persone, aveva deviato dal percorso preavvisato una volta raggiunta piazza Vittorio Veneto, dove era prevista la conclusione della manifestazione, attraversando il ponte Vittorio Emanuele I, ed è poi proseguito lungo corso Casale. Le forze dell’ordine, che hanno seguito tutto il corteo, sono ora sul posto per fare una valutazione della situazione e per capire cosa sono intenzionati a fare. Ma da Fratelli d’Italia chiedono un intervento immediato, prima che sia poi troppo tardi e si rischi una seconda occupazione di lunga durata. La bocciofila è stata dismessa meno di un anno fa, nel dicembre 2025, quando poi i coordinatori hanno reso le chiavi per sopraggiunta stanchezza dovuta all’età avanzata. “La nostra Circoscrizione non è d’accordo con l’azione di Askatasuna, questo è un impianto strategico con una valenza sportiva e deve rimanere tale. Faremo tutte le azioni propedeutiche affinché questo impianto possa continuare a essere un impianto sportivo. Da domani mi metterò in contatto con le forze dell’ordine”, ha dichiarato a La Stampa Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8, che ha proprietà dell’immobile.

“Auspico lo sgombero immediato per evitare che la mala pianta di Askatasuna rimetta radici. L’amministrazione comunale tronchi una volta per tutte dialogo e copertura istituzionale agli antagonisti che continuano a saper fare politica solo con la violenza e la costante violazione delle leggi”, sono le parole di Maurizio Marrone, vicepresidente della Regione Piemonte. “Predisporre subito lo sgombero dell’edificio di Corso Casale occupato oggi. Intollerabile che gli esponenti di Askatasuna continuino a provare creare il caos aggiungendo disagi al degrado di una città che non si occupa degli spazi che ha a disposizione se non per coccolare gli esperti della violenza ideologica. Ora non si permetta ad una occupazione di strutturarsi ma si agisca in fretta: l’azione di oggi dimostra solo che Askatasuna ha bisogno di un edificio per continuare a esistere cosa che bisogna impedire per tutelare i torinesi e il nostro territorio da i soprusi che per troppi anni ha già subito”, ha dichiarato Augusta Montaruli, vicecapogruppo di FdI alla Camera.