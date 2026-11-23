I figli occupano la scuola? I genitori non si accontentano più di okkupare solo le chat. Hanno bisogno di platee ancora più ampie, adesso, per spiegare che i ragazzi, i loro pargoletti che fanno le barricate, vanno ascoltati, che la protesta va capita e il preside? Ma che toni inaccettabili quel preside che intralcia la ribellione annunciando persino - udite udite - l’esclusione dalla gita scolastica.Succede al liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano dove un gruppo di genitori - rimasti ignoti ai più e persino a quelli del consiglio d’istituto che si sono in qualche modo dissociati - hanno pensato che non bastasse solo spalleggiare i figli a occupare la scuola, a sostenere ragioni che fanno dell’illegalità una bandiera, magari portando loro la merenda delle cinque o la coperta per non prendere freddo la notte. Si sono pubblicamente schierati contro il preside e «i suoi toni autoritari e intimidatori». Cosa aveva detto? Che avrebbe (semplicemente) valutato - in base al regolamento di disciplina dell’istituto - eventuali sanzioni per gli occupanti. Tipo: voto in comportamento, allontanamento dalle lezioni (leggi sospensioni) e niente gita scolastica. Forti di esempi che ormai spopolano tra gli applausi di colleghi e insegnanti, come la preside del liceo Bottoni a Milano che si è schierata dalla parte dei giovani occupanti, definiti «ragazzi che stanno facendo i conti con la rabbia e non possono essere trattati come debitori insolventi o come vandali da punire con la linea dura».«Siamo sconcertati - scrivono i genitori del Vittorio Veneto indossando la casacca da sindacalisti per i figli - per le modalità con cui questa vicenda viene gestita, inadeguata al ruolo educativo e di dialogo che la scuola dovrebbe avere». A parte il fatto che non si capisce quale parte del dialogo sarebbe sfuggita a questo preside che ha detto tre sì e un forse alle richieste dei collettivi. Forse a quella in cui, per dimostrare di essere uno che ascolta, doveva dire di sì anche alla quarta quando l’unica condizione posta, era di far cessare l’occupazione per poi riparlarne.Ma vabbè. Liberi tutti di condividere o meno le ragioni di una protesta. Liberi tutti di trovare più o meno discutibile il modo in cui il proprio figlio decida di sostenere quella protesta. Ma non liberi tutti di «non» fare più i genitori. L’occupazione è un rito vecchio come il Sessantotto (anno 1900), ma se a srotolare lo striscione oggi ci sono anche mamma e papà e pure presidi e insegnanti, qualcosa si è guastato. Perchè un ragazzo che violava una regola, sapeva molto bene di trovare un adulto a piazzargli un sonoro “no”, con tanto di pippone su cosa comportava il violare la tale regola.Il problema è che gli adulti, certi adulti, si sono messi a fare i tifosi. Occupi? Invece di spiegare che il gesto comporta una responsabilità, ovvero (come dice l’etimologia della parola) «dare una risposta» alle inevitabili conseguenze, elargiscono una lezione di questo tipo: quando ritieni giusta la tua causa puoi fregartene di qualunque cosa, anche dei diritti altrui. Basta essere convinti. Possibilmente in gruppo. E se è illegale, è sbagliata la legge.Poi magari sono gli stessi che si lamentano dell’onnipotenza giovanile. Con un «no» gridato che non è mai uguale al «no» ascoltato.Ormai gli esperti lo ripetono in tutte le lingue, hanno scritto fiumi di libri. Basta genitori-zerbino, basta papà -peluche, basta mamme che vanno in manifestazione con i figli («ma che fanno le baby sitter?», Daniele Novara, pedagogista, giusto un mesetto fa). Basta madri spazzaneve - le chiamano davvero così - che spianano la strada ai figli rimuovendo in anticipo gli ostacoli, prima ancora che diventino un possibile neanche probabile inciampo. La telefonata al professore. Il messaggio all’allenatore perchè il figlio non gioca mai. La chiacchierata con la mamma dell’amichetto con cui il figlio ha litigato. Mettendoli in fila, presi uno per uno, magari qualcuno ha anche una giustificazione.Però viene da chiedersi quante occasioni restino a un ragazzo per capire come se la cava quando qualcosa gli va storto. Il limite costa. Il no provoca la reazione. Ma anche la misura di se stessi. Fino a dove mi posso spingere? cosa comporta? Quali saranno le conseguenze? Lo scontro era il recinto: spingi il recinto regge, scopri di non essere onnipotente e che gli altri esistono. Con esigenze loro, diverse dalle tue. Ora l’appoggio incondizionato oltre ogni regola è un recinto sempre aperto.E il conto poi lo pagano i ragazzi. Imparano che la regola può essere sempre trattativa, che la sanzione è una persecuzione e che i danni, le lezioni saltate dai compagni che non la pensano come loro, sono dettagli totalmente insignificanti. Come fai a crescere quando non ti sono mai stati posti limiti?Monteleone racconta di aver fatto un giro per la scuola l’altro pomeriggio con i docenti della vicepresidenza. E racconta, anzi, scrive in una lapalissiana circolare inviata ai genitori, di aver trovato dei gran tornei di calcio e gare alla PlayStation. Può darsi che i dibattiti, le discussioni sulla scuola, sul carovita e bla bla bla fossero in un’altra aula, in un’altra ora, persino in un altro giorno. Di sicuro basandosi anche solo sul sondaggio fatto tra i ragazzi occupanti, quattro su dieci erano contrari a proseguire l’occupazione. Curioso che in un momento in cui le «maggioranze» o forse più verosimilmente, le minoranze urlanti parlano di diritti, di quei quattro si senta parlare così poco. Perché valgono zero.