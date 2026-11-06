In Duomo i tifosi ungheresi inneggiano al Duce

Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencv�ros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO

Fumogeni accesi, pugni alzati e uno striscione nero davanti alla facciata del Duomo: «We have to defend Europe», dobbiamo difendere l’Europa. Ieri pomeriggio alcune centinaia di tifosi del Ferencváros, la squadra di Budapest attesa in serata a San Siro contro il Milan per l’Europa League, hanno occupato il sagrato. Provocando la rabbia dell’eurodeputata di Avs Ilaria Salis che con l’Ungheria ha evidentemente un conto aperto e gida all’«oltraggio ai valori democratici» davantia lle immagini degli ultras dei «Green Monsters», noti per le posizioni di estrema destra. Molti erano vestiti di nero. Hanno cantato a lungo, tra il fumo dei bengala. Fra le magliette esibite, una con il volto del Duce e la scritta «La nostra fede è Mussolini». Più che la vigilia di una partita, una manifestazione politica.

Un secondo striscione chiamava in causa una vicenda tutta milanese: «Rispetto, padre», accanto all’immagine di Giannicola Maria Simone, parroco di Sant’Alessandro in Zebedia finito al centro delle polemiche dopo aver mostrato il dito medio davanti alla sua chiesa ai manifestanti che il 17 ottobre avevano devastato Milano. Il video era diventato virale. Ora gli ultras ungheresi lo hanno trasformato in un omaggio.

Durante il presidio la fermata Duomo della metro è stata chiusa.